Isola dei Famosi 2021, Paul Gascoigne si ritira dopo l’infortunio?

Ripercorriamo quanto accaduto a Paul Gascoigne durante la quarta puntata dell’Isola dei Famosi trasmessa su Canale 5 poco meno di 48 ore fa. Per le due squadre di burinos e rafinados c’è una prova ricompensa particolarmente impegnativa. Come premio, per la squadra più atletica e veloce, una spaghettata con le polpette. Il percorso ad ostacoli ha riservato brutte sorprese ai burinos che, nonostante la vittoria e il cibo conquistato, hanno perso per strada un loro componente.

Paul a causa di un brusco movimento si è infortunato ad una spalla provocandosi una slogatura. L’ex campione di calcio è sembrato da subito in difficoltà, Ilary Blasi dallo studio di Milano si è subito accorta che qualcosa non andava. Massimiliano Rosolino ha subito chiesto di accompagnare il concorrente in infermeria.

Dopo la prova, l’unica notizia data dall’inviato è stata “lo stanno visitando, non è nulla di grave“, ma intanto il concorrente non ha potuto partecipare direttamente alle nomination. L’incidente a quanto trapela da Novella 2000 sta portando ad una soluzione che nelle ultime ore sta prendendo sempre più il piede: il ritiro di Paul dall’Isola. Il sito del settimanale riporta fonti vicine al reality di Canale 5 e segnala che la diagnosi dovesse essere confermata, la prosecuzione della sua avventura sarebbe in forte bilico.

Eleonora d’Amore di Fanpage.it ne ha dato ulteriore conferma con le testuali parole: “Paul Gascoigne dovrà ritirarsi definitivamente” aggiungendo che l’ufficialità del ritiro sarà data durante la quinta puntata in onda lunedì 29.

Paul Gascoigne fino ad ora è spiccato per la sua verve così libera e divertita, ma anche per le conversazioni impossibili con alcuni dei naufraghi, diventando di fatto un personaggio da meme che ha riscontrato da subito la simpatia del web. Tra le scene più belle dei suoi 10 giorni nell’Isola lo scambio di battute con Daniela Martani, quando ha scambiato la parola “carburare” con “carbonara” e “animale”.

Nelle prossime ore chiaramente si attenderà l’esito ufficiale dalla produzione dell’Isola dei Famosi.