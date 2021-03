Carolina Kostner potrebbe essere una nuova naufraga dell’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi. A svelare in anteprima il retroscena che vede coinvolta la pattinatrice plurimedagliata è, attraverso un post Instagram, il direttore del settimanale Nuovo Riccardo Signoretti.

Nei prossimi giorni parrebbe infatti che in Honduras potrebbero sbarcare altri naufraghi e fra questi potrebbe esserci, oltre alla Kostner, anche Emanuela Tittocchia. Per la pattinatrice si tratterebbe della prima partecipazione a un programma televisivo nelle vesti di concorrente: se l’atleta, infatti, negli anni si è trovata diverse volte in onda sul piccolo schermo, spesso nella sua dimensione sportiva e talvolta come ospite, mai fino ad ora aveva partecipato ad un reality o a un talent che la vedesse alla prova con una dimensione diversa da quella del ghiaccio.

Adesso invece sembrerebbe giunto il momento di vedere Carolina Kostner in un nuovo habitat, quello poco accogliente e talvolta ostile, soprattutto nei giorni di brutto tempo, dell’Isola. Come si relazionerà la pattinatrice con gli altri naufraghi presenti? Riuscirà a resistere alla dura dieta che la vita da isolani impone?

Mentre questi interrogativi potranno trovare risposta solo fra qualche settimana (sempre che si concretizzi il suo sbarco a L’Isola dei Famosi), possiamo intanto ripercorrere la carriera dell’atleta azzurra che negli anni ha fatto sventolare nel mondo la bandiera italiana. Dopo cinque ori europei e uno mondiale, nel 2014 arriva per lei il titolo più importante, la medaglia di bronzo alle Olimpiadi invernali di Soci. Legata sentimentalmente ad Alex Schwazer dal 2008 al 2012, finisce per essere coinvolta anche lei nel caso di doping del marciatore e viene deferita dalla procura antidoping del CONI.

Dal gennaio 2016 Carolina Kostner è tornata a gareggiare, anche se ora, dopo un grave infortunio che l’ha costretta ad operarsi, la pattinatrice non esclude il ritiro, come dichiarato negli scorsi mesi a una tv bolzanina. L’Isola dei Famosi potrebbe essere l’inizio di una nuova vita professionale?