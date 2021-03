Emanuela Tittocchia nuova naufraga dell’Isola dei Famosi 2021?

E’ ufficialmente iniziato il via vai di naufraghi dalle spiagge dell’Honduras dove, da due settimane, L’isola dei famosi è ricominciata. I primi naufraghi tramite il televoto hanno lasciato definitivamente il gioco senza nemmeno accettare la seconda occasione offerta dal reality show, ovvero Parasite Island.

La cosiddetta ultima spiaggia non è piaciuta al Visconte Ferdinando che ha abbandonato dopo qualche ora di tenuta, stessa sorte è toccata ad Akash Kumar che non ha voluto sentir parlare di restare in gioco, ma tornare a casa. L’unico che al momento sta tenendo duro nonostante i ‘combinaguai’ Fariba e il cromatologo Ubaldo è Brando Giorgi che giovedì ha detto “sì” ad Ilary Blasi, aiutato anche dalle convinzioni di sua moglie in studio.

Se Brando si è solo spostato da un’isola all’altra, diversa è la situazione per Andrea Cerioli che dai comfort è stato catapultato da subito nel gioco diventando un componente dell’ex squadra dei Burinos grazie ad una prova ricompensa vinta.

Attenzione però, alla rosa dei concorrenti potrebbe aggiungersi una nuova naufraga. Ad anticiparlo è il direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti. Si tratta di un volto già conosciuto al pubblico di canale 5 per essere una delle opinioniste avvistate sia nel salotto di Barbara d’Urso, che in quello di Federica Panicucci a Mattino cinque, parliamo di Emanuela Tittocchia.

Emanuela non è nuova alla partecipazione in un reality, nel 2008 fu tra le concorrenti della terza – e finora ultima – edizione de La talpa, condotta da Paola Perego. Non è chiaro quando sarà il suo ingresso, ma questa non sarebbe l’unica novità.

Signoretti ha svelato che nelle prossime puntate dell’Isola sbarcheranno altri concorrenti, quattro o cinque. Tra questi potrebbe esserci anche la pattinatrice artistica Carolina Kostner. Chi altro ci sarà a guadagnarsi un posto tra i naufraghi di questa quindicesima edizione?

Questa sera su Canale 5 appuntamento con la quinta puntata dell’Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi.