Che abbia un carattere determinato lo abbiamo capito sin da subito, dal primo giorno di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Akash Kumar anche fuori dai giochi si conferma come il concorrente più discusso per le sue dichiarazioni affatto dolci nei confronti di alcuni dei suoi ex compagni d’avventura (la sua è durata circa una settimana).

Fra Akash e Tommaso Zorzi non è corso buon sangue sin da subito e l’opinionista non ne ha fatto un mistero. Già dai primi appuntamenti del prime time dell’Isola, cercando di sondare nel gossip che riguarda il concorrente (a questo proposito ricordiamo il caso dell’identità diversa usata in altre trasmissioni e il giallo sul colore dei suoi occhi), il modello si è infastidito non poco, per questo ha ricevuto le critiche da parte di Zorzi, ma anche di Elettra Lamborghini.

Akash recentemente ha realizzato delle dirette di Instagram. Live di fuoco nella quale ha riservato altre stoccate a Tommaso Zorzi:

Eravamo amici, però adesso lui fa il suo, fa l’opinionista. Gli devono dire, gli fanno dire ciò che lui deve dire, fa il suo lavoro. Ma non è tanto lui, dietro c’è qualcun altro. Comunque senza di me voglio vedere quanto share faranno da ora in avanti

a Drusilla Gucci:

Lei è estremamente delicata, io l’ho votata perché non aveva forze. Tanto voleva abbandonare anche lei, purtroppo ha dei brutti modi di rispondere, ma non solo a me, anche a dei cameraman certe volte. Però questa cosa potrebbe averla fatta per la fame.

Ancor più clamorosa è la frecciata lanciata alla conduttrice del reality show, Ilary Blasi:

Io non ho rancore verso Ilary Blasi, non so nemmeno chi sia. Se non fosse che è la moglie di Francesco Totti io non saprei nemmeno chi è quella. Totti è un grande uomo, un capitano e lo stimo.

Queste ‘mine’ fanno il paio con le dichiarazioni al vetriolo per Elettra Lamborghini di circa una settimana fa:

Volevo dire alla signora Lamborghini che ho fatto più campagne su Vogue io che tu dischi su Spotify. Pem Pem!

Bisognerà solo capire se Akash Kumar, primo eliminato ufficiale di questa edizione, sarà in studio alla fine della quarantena. Per Fanpage, l’incontro/scontro s’ha da fare: “il rapporto tra Akash Kumar e la produzione dell’Isola dei famosi sarebbe sereno” e “quindi, dovrebbe affrontare Tommaso Zorzi, Ilary Blasi e il pubblico dell’Isola“.