L’isola dei famosi 2021, domani due nuovi ingressi, vediamo chi sono

Due nuovi ingressi, anzi nuovissimi per la puntata di domani sera de L’Isola dei famosi 2021. Pare iniziata sotto i migliori auspici l’edizione 2021 del reality show in salsa adventure in onda ogni lunedì e ogni giovedì in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi e l’amabile partecipazione di Iva Zanicchi e con Elettra Lamboghini e Tommaso Zorzi, loro tre in veste di dispensatori di opinioni rispetto alle dinamiche dell’eterogeneo gruppo di naufraghi siti in Honduras e coordinati da Massimiliano Rosolino.

Dicevamo di due nuovi ingressi nella puntata di domani dell’Isola dei famosi, vediamo qui su TvBlog di chi si tratta. Partiamo da una modella, Beatrice Marchetti. Nata a Brescia, Beatrice ha posato per le più prestigiose riviste di moda, oltre che in svariate pubblicità. Ha lavorato anche per il cinema nel film “Loro” di Paolo Sorrentino. Dice di lei che il suo stile preferito è “Easy cool“, non ama il trucco, si preferisce “naturale”. Il suo abito preferito sono i Jeans ed ha una passione per le scarpe. Ama ascoltare musica pop, inoltre le piace nuotare, viaggiare e scoprire nuove culture. Appare quindi perfetta la sua partecipazione all’Isola dei famosi.

Il secondo ingresso dell’Isola dei famosi di domani sera viene dal mondo dello sci, si tratta di Isolde Kostner (e non Carolina come vociferato nei giorni scorsi). Isolde è nata a Bolzano il 20 marzo 1975. E’ stata una grande campionessa di sci, precisamente nelle specialità di discesa libera e super gigante. Ha vinto per ben quindici volte il titolo mondiale, inoltre ha vinto due coppe del mondo di discesa libera e tre medaglie olimpiche. E’ stata portabandiera per l’Italia durante la cerimonia di apertura dei XIX Giochi olimpici invernali di Salt Lake City nel 2002.

Televisivamente Isolde la ricordiamo fra i concorrenti di Notti sul ghiaccio dove giunse terza. Insieme al marito gestisce un albergo a Selva di Val Gardena ed ora si metterà in gioco come concorrente-naufraga in questa pirotecnica edizione dell’isola dei famosi 2021. L’appuntamento dunque per questi due nuovi ingressi e per tutto il resto è per la puntata di domani sera dell’Isola dei famosi 2021 in prima serata su Canale 5 con Ilary Blasi e la sua allegra brigata.