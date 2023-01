Addio alla Mercoledì originale. Sabato sera è morta, all’età di 64 anni, Lisa Loring, attrice che per tutta la sua vita è stata associata all’iconico personaggio di Mercoledì Addams nella mitica serie tv targata Abc andata in onda tra il 1964 ed il 1966.

Loring è venuta a mancare al Providence St. Joseph Medical Center di Burbank, in California, a causa di alcune complicazioni di un ictus causato dall’ipertensione. Al suo fianco c’erano le figlie Vanessa e Marianne Foumberg, che hanno raccontato che Loring “si è spenta serenamente mentre le tenevamo le mani”.

Nata nel 1958, dopo il divorzio dei genitori -entrambi al lavoro per la Marina americana- si trasferì dalle Hawaii e Los Angeles. Fin da piccola frequentò i set: e proprio all’età di sei anni fu scelta per diventare Mercoledì Addams nella serie tv in bianco e nero durata solo due stagioni ma entrata nell’immaginario collettivo.

La sua stessa interpretazione della figlia maggiore di Gomez e Morticia, nonché sorella di Pugsley, è diventata un punto di riferimento per le successive rappresentazioni di Mercoledì, sia in forma live action che animate. L’ultima, in Mercoledì di Netflix, è stata portata sul piccolo schermo per opera di Jenna Ortega: una Mercoledì ovviamente più contemporanea e grande rispetto a quella interpretata da Loring, ma “figlia” di quell’atteggiamento un po’ sadico ed amante del dark humor con cui Loring aveva reso celebre Mercoledì Addams.

Dopo la fine della serie, l’attrice si allontanò dalle scene ad eccezione di qualche ospitata in alcune serie, per tornarvi negli anni Ottanta, recitando nella soap As the World Turns per due stagioni. Nel privato, sposò l’attore hard Jerry Butler, da cui divorziò dopo un solo anno di matrimonio; quindi si sposò altre tre volte, con Doug Stevenson, Farrell Foumberg (da cui ebbe le sue due figlie) e Graham Rich.

Mise infine la recitazione definitivamente da parte, lavorando come addetta alle pubbliche relazioni di una catena di hotel. Con la sua scomparsa, resta in vita solo un membro del cast originale de La Famiglia Addams, John Astin, che diede volto a Gomez.