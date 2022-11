Non si chiamerà più STARZPLAY ma la strategia della piattaforma non cambia: su Lionsgate+ anche a novembre 2022 in arrivo pochi titoli e selezionati, portando così avanti la strategia seguita fin dalle origini dalla piattaforma di streaming. A novembre 2022 su Lionsgate+ arriva la prima stagione di Le Relazioni Pericolose, dramma in costume già rinnovato per una seconda stagione, adattamento del romanzo di Laclos. Vediamo insieme cosa propone la piattaforma internazionale del canale cable STARZ del gruppo Lionsgate, disponibile in Italia via app, browser, ma anche come channel su Mediaset Infinity, Prime Video, Apple Tv e Rakuten Tv.

Lionsgate+ le nuove serie tv di Novembre 2022

Prosegue con episodi settimanali il rilascio di Step Up 3 la serie ci porta alla High Water, un incubatore di alto livello per nuovi talenti artistici, dove pericolo, corruzione, sospetti, desideri, risentimenti e ambizioni si scontrano dentro e fuori il quartier generale. Il fondatore e megastar della High Water Sage Odom si trova ad affrontare un’accusa di omicidio, e la sua partner in affari e in amore, Collette Jones, lotta per mantenere a galla il loro impero ma nasconde un segreto che potrebbe di rovinare tutto mentre al contempo cerca di coordinare un tour nazionale. In mezzo al vortice c’è il loro collettivo di giovani artisti di talento che scopriranno che realizzare il proprio sogno ha sempre un prezzo.

La novità del mese è Dangerous Liasons – Le relazioni Pericolose la torbida e passionale storia della marchesa de Merteuil (interpretata da Alice Englert) e del visconte di Valmont (interpretato da Nicholas Denton), in una rilettura contemporanea del classico di Laclos. La serie ci riporta nella Parigi del ‘700 per scoprire le origini dei due personaggi, conoscere i loro anni e i loro amori giovanili, due personaggi disposti ad usare qualsiasi cosa in loro potere per farsi strada in un mondo di seduzione e inganno e per ottenere ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere. Il primo episodio è previsto per domenica 6 novembre per poi proseguire settimanalmente.

Lionsgate+ i cofanetti da scoprire

Se amate il binge-watching e non siete più abituati a vedere le serie settimanalmente, a Novembre su Lionsgate+ vi consigliamo di recuperare The Serpent Queen dramma storico, già rinnovato per una seconda stagione, che racconta la vita di Caterina de’Medici. Basata sul romanzo Catherine de Medici: Renaissance Queen of France di Leonie Frieda, la serie propone un approccio contemporaneo al period drama, dinamico, sarcastico più attento agli aspetti del potere e della sua costituzione che agli aspetti delle relazioni romantiche.

Un’altra serie tv che potrete trovare su Lionsgate+ è Dr. Death che racconta la storia vera del dottor Christopher Duntsch, una stella nascente nella comunità medica di Dallas; ma mentre era avviato a una brillante carriera, i suoi pazienti iniziano misteriosamente a morire o a rimanere mutilati anche per semplici interventi di routine. Cosa succede in quella sala operatoria? La serie, prodotta da Universal, è stata rinnovata per una seconda stagione con al centro una storia diversa e attori diversi.

Lionsgate+ come vedere la piattaforma di streaming

Se spinti dalla curiosità di entrare nei palazzi di Le Relazioni Pericolose volete abbonarvi a Lionsgate+ vi segnaliamo che la piattaforma di streaming è presente in Italia al costo mensile di 4,99€, ed è disponibile in Italia via app per smartphone, tablet e su Fire Stick Tv, oltre che via browser.

Lionsgate+ è inoltre un “canale” in abbonamento all’interno di Apple Tv, Amazon Prime Video, Rakuten Tv, MediasetInfinity e Vodafone Tv, ciascuna sottoscrizione non ha legame con l’altra quindi gli stessi dati inseriti per l’abbonamento su un canale non possono essere usati su un altro o sull’app indipendente.