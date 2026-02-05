L’Invisibile fa il bis e ottiene il 22,3% di Share. Una nuova vita in calo al 16,7%. I dati Auditel del 4 febbraio 2026

L’Invisibile conclude il proprio percorso televisivo con la seconda e ultima puntata della mini-serie. Raiuno ha offerto un ritratto a tinte romanzesche della cattura di Matteo Messina Denaro. La cronaca si intreccia con la fiction e i risultati, per la rete ammiraglia di Viale Mazzini, sono convincenti. La seconda parte del prodotto seriale si attesta sul 22,3% di Share.

Un risultato che batte la concorrenza di Canale 5, la rete ammiraglia Mediaset sceglie Una nuova vita. Fiction con Anna Valle e Daniele Pecci che, però, non va oltre il 16,7% di Share. Un calo importante rispetto alla prima puntata. Forse dovuto anche alla novità dei temi trattati sulla televisione pubblica. La mini-serie targata Michele Soavi è la prima, dall’arresto effettivo del super latitante Messina Denaro, ad affrontare televisivamente la vicenda.

L’Invisibile vince ancora, Una nuova vita resta indietro

C’era, dunque, grande attesa e curiosità. La fiction Mediaset, invece, può contare su una storia intrigante basata esclusivamente sull’estro degli sceneggiatori. L’utente medio potrebbe aver pensato di recuperarla successivamente in digitale. Tornando alla sfida serale del 4 febbraio 2026, le reti cadette hanno scelto contenuti diversi, a partire da Rai2 – con What’s Love? – che ottiene il 3,1% di Share. La terza rete di Viale Mazzini, invece, fa affidamento su Chi L’ha Visto? arrivando all’8,1% di Share.

RealPolitik si ferma al 4% su Rete4, Italia Uno sceglie la Coppa Italia arrivando al 12,3% di Share con la sfida Torino-Inter. La7 resta sul 6,3% di Share con Una giornata particolare: Aldo Cazzullo ritrova consenso e pubblico in quello che ormai è un appuntamento fisso per l’emittente di Cairo. Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie il film Mia moglie per finta e arriva al 2,9% di Share. Sul Nove Little Big Italy conquista l’1,8% di Share.

La Ruota non gira più come prima in access prime time

Il Canale 20 con Safe guadagna il 2% di Share, leggermente staccato Rai4 con Survive all’1,9%. Iris, con A beautiful mind non va oltre l’1,1% di Share. La replica di The Voice Kids si attesta sull’1,2% di Share. Matrimonio a prima vista su RealTime totalizza il 2,3% di Share. Nel preserale generalista italiano si impone ancora una volta Affari Tuoi con Stefano De Martino che raggiunge il 24,1% di Share. La Ruota della Fortuna si ferma al 22,5% di Share con Gerry Scotti che accusa il colpo rispetto alla concorrenza.