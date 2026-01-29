Una nuova vita è l’antidoto al Morbo K: Canale 5 torna in testa negli ascolti. I dati Auditel del 28 gennaio 2026

Una nuova vita, con Anna Valle e Daniele Pecci, fa breccia nel pubblico televisivo garantendo ascolti e consensi a Canale 5. Un contro sorpasso atteso dalle parti di Cologno Monzese, soprattutto perchè la concorrenza ha riproposto Morbo K: la seconda parte di una storia molto attuale che mescola passato e presente con uno sguardo al futuro. Nella serata precedente la miniserie aveva ben figurato contro L’ultima volta che siamo stati bambini di Claudio Bisio.

L’opera prima alla regia dell’interprete meneghino non ha superato la concorrenza di Viale Mazzini. Intento riuscito con la nuova fiction di Cologno Monzese: Una nuova vita ottiene il 18,7% di Share. Allungo rispetto all’altra rete ammiraglia che chiude, con la seconda puntata della miniserie, al 14,5% di Share.

Una nuova vita risolleva Canale 5, Raiuno chiude al ribasso con Morbo K

Le reti cadette proseguono con Ricatto d’amore al 4,7% di Share su Rai2. La terza rete di Viale Mazzini punta su Chi L’ha Visto? che ottiene il 7,9% di Share anche con porzioni di pubblico in aumento grazie agli approfondimenti di cronaca nera. Rete4, passando alle altre reti di Cologno Monzese, sceglie RealPolitik al 3,6% di Share con Tommaso Labate che prova a rosicchiare terreno rispetto alla concorrenza. Italia Uno punta sulla versione Inside de Le Iene che si attesta al 6,7% di Share.

La7 staziona un punto sotto, con il 5,7% di Share, grazie a Una giornata particolare condotto da Aldo Cazzullo. Cairo permane su standard incoraggianti grazie a una delle trasmissioni cult dell’emittente. Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva al 3,8% di Share con il confronto di Champions League tra Real Madrid e Benfica. Nove, con Little Big Italy, non va oltre l’1,9% di Share.

De Martino supera Scotti nel preserale

Un decimo sotto, all’1,8%, The Edge of Tomorrow – Senza Domani proposto dal Canale 20. Rai4 punta su Animal Kingdom e arriva all’1,4% di Share. Stesso punteggio per The Judge su Iris. Mentre I giorni del cielo su RaiMovie si accontenta dello 0,8% di Share. RealTime, con Matrimonio a Prima Vista, arriva al 2,6% di Share.

La sfida nel preserale generalista italiano tra Gerry Scotti e Stefano De Martino vede trionfare il gioco dei pacchi per due decimi: La Ruota della Fortuna si ferma al 23,1% di Share, mentre Affari Tuoi ottiene il 23,3% di Share. La sfida resta aperta ma Viale Mazzini ha preso le misure a Cologno Monzese anche per quanto riguarda l’access prime time.