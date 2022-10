E così arrivò la sospensione. Lingo, il nuovo programma di Caterina Balivo in onda nel preserale di La7 si prenderà una pausa di qualche giorno. La notizia è ufficiale. Al posto del quiz, che ha debuttato il 12 settembre scorso sulla rete diretta da Andrea Salerno, andrà in onda Diario Politico. Si tratta di una serie di appuntamenti speciali quotidiani condotti dal direttore del TgLa7 Enrico Mentana, in programma dalle ore 17 alle 20.00, a partire da mercoledì 12 ottobre.

La7 ha precisato, anche via Twitter, che Lingo tornerà regolarmente in onda – così come la serie Padre Brown – non appena terminerà Diario Politico, ossia alla nascita del nuovo esecutivo. Una precisazione importante perché di fatto pone fine sul nascere alle inevitabili speculazioni su una eventuale sospensione più a lungo termine del game della Balivo, che, dati Auditel alla mano, sta facendo – prevedibilmente – tanta fatica (ieri 0.95% di share e 140 mila spettatori). Da qualche giorno, peraltro, dalle parti di La7 si vocifera dell’ipotesi di spostamento in palinsesto per il game dedicato alle parole della lingua italiana, che nelle prossime settimane potrebbe trasformarsi in appuntamento settimanale (e non più quotidiano).

Dal #12ottobre Enrico Mentana condurrà #DiarioPolitico, dalle 17 alle 20, fino alla nascita del nuovo esecutivo. Al termine del periodo ripartirà la consueta programmazione della rete con la serie Padre Brown e il game preserale Lingo con Caterina Balivo. pic.twitter.com/SOXEJXOsec — La7 (@La7tv) October 7, 2022

Dunque, esattamente quando tornerà in onda Lingo? Una risposta precisa, al momento, non esiste, perché nessuno conosce la data nella quale l’esecutivo si formerà ufficialmente.

Giovedì 13 ottobre si riuniranno, per la prima volta in questa legislatura, le Camere (seduta fissata alle ore 10). Da quel momento inizierà l’iter che prevede la nascita dei gruppi parlamentari, l’elezione dei capigruppo e, soprattutto, dei Presidenti di Camera e Senato.

A quel punto inizieranno le consultazioni dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che, se tutto filasse liscio, potrebbero essere avviate già il 15 ottobre. Al termine del confronto al Quirinale, verrà incaricato un presidente del Consiglio (Giorgia Meloni, salvo clamorosi colpi di scena, essendo la leader del partito che alle elezioni politiche del 25 settembre ha ottenuto più voti) che, dopo aver accettato con riserva, presenterà al Colle la lista dei ministri.

Secondo gli esperti, il nuovo esecutivo potrebbe aver luce già giovedì 20 ottobre. Dunque, per Lingo, la cui ultima puntata sarà trasmessa martedì 11, si prospetta uno stop di almeno 8 giorni.