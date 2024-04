A partire dall’8 giugno, su Rai1 il sabato mattina andrà in onda Linea Verde – Legend. Si tratta di un nuovo spinoff del celebre (e spremutissimo) titolo Linea Verde, previsto tra le ore 11.30 e le 12.30, fino al 13 luglio. La trasmissione, prodotta internamente dalla tv pubblica, racconterà le storie di alcune leggende del mondo dello sport. Sei gli appuntamenti previsti, della durata di sessanta minuti ciascuno.

Linea Verde-Legend, ecco chi lo condurrà

Per quanto riguarda la conduzione, TvBlog è in grado di anticipare che i favoriti sarebbero Francesco Gasparri e Daria Luppino, anche se la questione non sarebbe ancora definitivamente chiuso e nelle prossime ore non sono escludere colpi di scena.

Francesco Gasparri chi è?

Francesco Gasparri, giornalista professionista classe 1976, lavora dal 2001 in Rai. Al suo attivo le esperienze da inviato in programmi storici come Linea Verde e Unomattina, ma anche Un mondo a colori, Oggi è un altro giorno e Camper. Ad ottobre scorso ha debuttato alla guida di Origini, insieme a Valentina Caruso, nel pomeriggio di Rai2. Qui trovate l’intervista che TvBlog realizzò per l’occasione.

Daria Luppino chi è?

Daria Luppino, siciliana classe 1997, è stata inviata di Camper e Weekly, oltre che opinionista di Ore 14. Nella scorsa estate ha affiancato Federico Quaranta alla conduzione di Linea Verde Explora. Inoltre, con lo chef Michele Iuliano, è al timone di Tu vuo’ fa’ l’Ammericano, il format che racconta gli italiani che hanno lasciato il Belpaese per cercare fortuna, trovandola, negli States. Qui trovate l’intervista di TvBlog a Daria Luppino.