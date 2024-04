E così, come svelato in anteprima da TvBlog, per Elisa Isoardi si prospetta un autunno nel pomeriggio di Rai2, con un programma in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, subito dopo l’accoppiata vincente costituita da Ore 14 di Milo Infante e BellaMa’ di Pierluigi Diaco. Nei prossimi giorni – una volta che la novità sarà ufficialmente inserita nei palinsesti della tv pubblica – forniremo ulteriori dettagli sul format che sarà prodotto da Casta Diva. Intanto, oggi siamo in grado di anticipare che al posto della Isoardi alla conduzione di Linea Verde Life, su Rai1 il sabato alle ore 12.25, da settembre 2024 dovrebbe arrivare Tinto.

Impegnato in estate alla guida di Camper in viaggio insieme a Lorella Boccia (al posto di Roberta Morise, che sta per diventare mamma), Tinto, il cui vero nome è Nicola Prudente, affiancherà a Life la confermatissima Monica Caradonna.

Non dovrebbero esserci particolari cambiamenti nel programma, che continuerà quindi – come da descrizione ufficiale – a raccontare l’Italia del cambiamento, della ricerca e dell’innovazione in nome della sostenibilità urbana e del rispetto del territorio, puntando i riflettori sulla provincia italiana, virtuosa e identitaria.

E alle altre Linee – filone che garantisce alla Rai nel fine settimana servizio pubblico, ascolti e contenuti – cosa succederà? Nelle prossime settimane, quando tutte le caselle delle varie conduzioni saranno sistemate in maniera definitiva, arriveranno maggiori informazioni.