Linea Verde Life si allunga di un mese: chiuderà alla fine di giugno

Con una media in crescita sia in valori assoluti sia in share rispetto allo scorso anno, Linea Verde Life si prepara ad andare in onda con delle nuove puntate fino alla fine del mese di giugno. Secondo, infatti, quanto apprende TvBlog per il programma sarebbe previsto un allungamento di un mese, che porterà Marcello Masi e Daniela Ferolla a congedarsi dai telespettatori in un periodo molto simile a quello dello scorso anno, quando tutte le trasmissioni del daytime di Rai1 furono chiamate ad allungarsi di alcune settimane, andando a coprire anche quasi tutto il mese di giugno.

La coppia Masi-Ferolla continua a collezionare ottimi ascolti e nelle ultime settimane la giovane conduttrice – fra i due la più mediaticamente esposta – ha realizzato anche un paio di ospitate in due programmi Rai, la prima nella casa televisiva di Antonella Clerici, a È sempre mezzogiorno, la seconda a Tv Talk, dove sono state sottolineate le oltre 300 puntate di Linea Verde (Life e non) condotte dal 2014 ad oggi.

Nonostante la stessa Ferolla anche recentemente in un’intervista su Sette si sia dichiarata pronta a mettersi alla prova con nuove sfide (“per chi fa il il mio mestiere ciò che più interessa è crescere e mettersi continuamente alla prova uscendo, quando serve, dalla propria comfort zone”), la conduttrice insieme al suo partner sembrano destinati a rimanere ancora a lungo al timone di Linea Verde Life, continuando così a consolidare uno dei principali titoli di punta di Rai1.