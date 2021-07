A partire da oggi, domenica 4 luglio 2021, avrà inizio la quarantesima edizione di Linea Verde Estate, lo spin-off estivo di Linea Verde, che andrà in onda alle ore 12:20 su Rai 1.

Per la seconda edizione consecutiva, i conduttori saranno Angela Rafanelli e Marco Bianchi.

La nuova edizione ripartirà dal territorio che fu la tappa dell’ultima puntata della precedente edizione: il Cilento.

In questa prima puntata, stando al comunicato ufficiale, Angela Rafanelli e Marco Bianchi visiteranno “un’azienda agricola a conduzione familiare che pratica la coltivazione dei terreni attraverso le pratiche di agricoltura organica rigenerativa, rispettose dell’ambiente, senza l’utilizzo di pesticidi o concimi chimici di sintesi”.

La tappa successiva sarà Marina di Pisciotta, dove si pratica la pesca delle alici con la menaica, una tecnica antichissima “gelosamente custodita in pochi borghi marinari del Cilento”, e la loro conservazione sotto sale.

Per quanto riguarda il mondo animale, si parlerà di una coppia di cicogne bianche, l’unica in Italia, che, a Sala Consilina, non lontano dal fiume Tanagro, da marzo ad agosto, da oltre vent’anni, “nidifica sullo stesso traliccio, nel cuore del Vallo di Diano”.

Angela Rafanelli e Marco Bianchi, inoltre, ci mostreranno anche il santuario della Madonna della Neve e il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, dal punto più alto del Cilento, sul monte Cervati.

La puntata si chiuderà con uno spazio dedicato alla mozzarella di bufala con un cuore di olio extravergine, prodotto tradizionale di Ascea.

Dopo la messa in onda della prima puntata della nuova edizione di Linea Verde Estate, su TvBlog, troverete una recensione.