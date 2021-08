Linea Verde è un programma televisivo dedicato al territorio, all’agricoltura e alle eccellenze agroalimentari, in onda su Rai 1.

A partire da settembre 2021, andrà in onda la quarantunesima edizione del programma.

Linea Verde: quando andrà in onda?

La nuova edizione del programma di Rai 1 andrà in onda a partire da domenica 19 settembre 2021. Il programma andrà in onda su Rai 1 alle ore 12:20, ogni domenica.

La trasmissione sarà visibile anche in streaming, sul sito ufficiale di Rai Play, dove sarà possibile rivedere la puntata anche dopo la messa in onda.

Le nuove puntate

La nuova edizione del programma andrà in onda da settembre 2021 a giugno 2022.

Anche in questa quarantunesima edizione, proseguirà il viaggio che accompagnerà i telespettatori alla scoperta dell’Italia della bellezza e dei sapori. Al centro del programma, ci saranno le storie, personali, familiari e quelle delle comunità locali.

I conduttori/viaggiatori saranno sempre impegnati a trovare le specificità delle diverse regioni d’Italia, sottolineando un paese che sta ripartendo, dopo la crisi dovuta alla pandemia, con la dedizione di sempre per quanto riguarda la terra e il lavoro.

Linea Verde: chi conduce

La nuova edizione del programma di Rai 1 sarà condotta da Beppe Convertini e Giuseppe “Peppone” Calabrese.

Per Beppe Convertini, si tratterà della terza edizione consecutiva come conduttore.

Per Peppone, invece, si tratterà della prima edizione come conduttore ma della quarta edizione consecutiva, considerando anche le sue precedenti esperienze come co-conduttore.

Linea Verde Life

A partire da sabato 18 settembre 2021, andrà in onda Linea Verde Life, spin-off condotto da Marcello Masi e Daniela Ferolla, con la partecipazione di Federica De Denaro, in onda ogni sabato alle ore 12:30.

Il programma si pone la missione di puntare l’attenzione sulla sostenibilità urbana, sul rispetto dell’ambiente, sul benessere e la salute e sull’innovazione e il green.

In questa terza edizione, i conduttori accompagneranno i telespettatori nell’Italia del cambiamento, della ricerca, dell’innovazione per una migliore qualità della vita.

Linea Verde Radici

Il programma è un branded content, giunto alla seconda edizione, scritto da Federico Quaranta, Andrea Caterini, Francesco Lucibello e Gian Marco Mori, diretto da Gian Marco Mori, che andrà in onda ogni sabato mattina, dalle ore 12.

Alla conduzione, ci sarà Federico Quaranta.

Linea Verde Tour

Il programma si alternerà a Radici, nella stessa fascia oraria del sabato (12-12:30).

Alla conduzione della seconda edizione, dovrebbe esserci Tinto, insieme a Giulia Capocchi, già presente nella prima edizione.

Linea Verde Start

Anche Linea Verde Start si alternerà a Radici e a Tour, nella fascia oraria del sabato mattina (12-12:30).

Il programma è un branded content realizzato con Confartigianato che dovrebbe avere Federico Quaranta alla conduzione.