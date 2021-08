C’è Angelo Mellone dietro i successi delle Linee di Rai1. Il dirigente della tv pubblica è il deus ex machina dei programmi che ormai da anni raccontano il territorio dell’Italia e che continuano, di stagione in stagione, a rinnovarsi. Nel format, nella conduzione, nel linguaggio, nelle immagini.

Mercoledì 1 settembre su Rai1 sarà la volta di un nuovo esperimento. In prima serata, infatti, andrà in onda una puntata speciale di Linea Verde Radici (il titolo completo è Linea Verde Radici. Storie dalla terra). Si tratta di un viaggio realizzato da Federico Quaranta in Sicilia: dai crateri dell’Etna alle isole Egadi.

A raccontarsi saranno le persone comuni, come i maestri d’ascia e i pescatori, ma anche artisti legati alla terra sicula, da Roy Paci a Moses Concas, da Lello Analfino ai Tinturia, passando per Alfio Antico. Sullo sfondo templi greci, uliveti e piantagioni di fichi d’India.

Linea Verde Radici, branded content scritto oltre che da Quaranta, da Andrea Caterini, Francesco Lucibello, Gian Marco Mori (che ne è anche regista), andrà in onda nella stagione che sta iniziando anche nella fascia del sabato mattina (12-12.30), quella che precede Linea Verde Life di Marcello Masi e Daniela Ferolla (al via il 18 settembre). Alla sua guida ci sarà proprio Quaranta, confermato anche alla conduzione de Il Provinciale, il sabato pomeriggio su Rai2.

In quello spazio si alternerà con altri due titoli che fanno capo ad Angelo Mellone e in grado di attirare telespettatori, investimenti pubblicitari e sostegno promozionale delle Regioni, ossia Linea Verde Tour e Linea Verde Start. Il primo dovrebbe essere condotto da Tinto, all’anagrafe Nicola Prudente, che così rientrerebbe in Rai dopo alcune stagioni a La7. Insieme a lui dovrebbe esserci la confermata Giulia Capocchi. Linea Verde Start, branded content realizzato con Confartigianato, dovrebbe invece avere Federico Quaranta alla conduzione solitaria.

Completano il quadro delle Linee, alle ore 16.55 del sabato Linea Blu con Donatella Bianchi e Fabio Gallo (fino al 30 ottobre) e Linea Bianca con Massimiliano Ossini (dall’11 dicembre). Senza dimenticare, ovviamente, Linea Verde con Beppe Convertini e Peppone (quest’ultimo promosso a conduttore al posto di Ingrid Muccitelli, passata a Unomattina in famiglia), in onda la domenica, alle ore 12.20, a partire dal 19 settembre.

A proposito di Ossini, ricordiamo che il suo debutto nel prime time di Rai2 è confermato, anche se è slittato a dicembre.