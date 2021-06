Il debutto di Massimiliano Ossini nel prime time di Rai2 slitta a dicembre

Si sa, i palinsesti son cosa mobile. Son cosa talmente mobile che quello che ci verrà detto nei prossimi giorni in sede di presentazione dei palinsesti Rai potrebbe essere emendato nelle settimane successive. Inutile qui spiegare e ripetere le motivazioni dell’andamento di cui sopra, ma i più attenti lettori di questa testata ormai potrebbero scrivere un saggio su questo tema. Preamboli a parte siamo qui adesso per darvi conto di uno spostamento che riguarda uno dei conduttori televisivi che ha legato ormai da anni la sua immagine a quella della televisione pubblica. Massimiliano Ossini, perchè è di lui che stiamo parlando, è da tempo il conduttore di Linea bianca, la versione “fresca” e montanara della celebre testata di Rai1 che durante l’inverno si occupa di mostrare gli itinerari e tutto ciò che li circonda delle nostre amate montagne.

Perchè se l’Italia è una penisola circondata quasi interamente dal mare, la sua superficie, dalla Valle d’Aosta fino alla Sicilia, è costellata da montagne ed è di queste zone che Linea bianca con Massimiliano Ossini si occupa da ormai alcuni anni. Massimiliano Ossini però, come la nostra testata vi ha già anticipato un po’ di tempo fa, sbarcherà anche su Rai2 con una nuova trasmissione. Il titolo, che è ancora provvisorio, sarebbe Kalipè e vedrebbe Ossini in campo nella veste di divulgatore tra temi e situazioni a lui particolarmente cari e che vadano a scoprire lati e situazioni inedite in un viaggio nel belpaese.

Il programma era previsto in un primo tempo fra la fine di agosto e l’inizio di settembre ma, per tornare al ragionamento sui palinsesti con cui abbiamo aperto questo post, slitterà di qualche mese per andare in onda fra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio 2022 nella prima serata della seconda rete della televisione pubblica. Dovrebbe trattarsi di due serie da due puntate. Un ritorno dunque quello di Massimiliano Ossini nela prima serata di Rai2 ma in una veste a lui più congeniale rispetto a quella che lo aveva visto protagonista anni fa con il gioco a premi I love Italy.

L’appuntamento dunque con il nuovo programma di prima serata di Massimiliano Ossini ospitato da Rai2 è rimandato a dicembre 2021.