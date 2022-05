Life & Beth su Disney+ la comedy introspettiva di e con Amy Schumer; recensione, trama e cast

Su Disney+ è disponibile in streaming la prima stagione di Life & Beth, serie comedy/drama di e con Amy Schumer che mette il suo talento al servizio di un viaggio esistenziale nella mente di una quasi quarantenne, che sembra avere tutto dalla vita. Peccato che non sia la vita che vorrebbe. Una serie che ci farà ridere e riflettere con il gusto leggero di una commedia intelligente e matura, capace di raccontare la vita oltre le apparenze. Ma proviamo a scoprirne qualcosa di più.

Life and Beth, la trama

Quando incontriamo Beth la vita sembra averle dato tutto: ha un buon lavoro che le riesce anche bene, un fidanzato, amici e colleghi che la amano e la ammirano. Ma questa vita non fa per Beth. Manhattan, la vendita di vino non sembrano essere qualcosa che la soddisfa ma per accorgersene realmente c’è bisogno di un evento traumatico, che la riporta nella città in cui è nata. Decide così di cambiare vita. Attraverso i flashback della sua adolescenza, Beth inizia a capire come è diventata chi è ora e chi vuole diventare. Noi spettatori siamo chiamati ad accompagnarla in questo percorso di crescita, di cambiamento, verso una vita più autentica e audace, imparando a vivere in modo consapevole.

Se il vostro obiettivo è passare una serata rilassante, facendovi quattro risate, Life & Beth non è la serie tv adatta, meglio provare altro tipo How I Met Your Father (o ancora meglio la serie originale How I Met Your Mother) sempre su Disney+. Life & Beth rientra nel filone dramedy introspettivi che da Louie a Better Things hanno portato diversi comici provenienti dal mondo della stand up, a riflettere sulla vita, propria e/o degli altri. Fatta questa necessaria premessa, la serie dimostra la piena maturità di Amy Schumer attrice, autrice e regista capace di raccontare la fragilità umana con uno spaccato mai banale sulla realtà. Alternando momenti divertenti, altri surreali, con altri drammatici, Life & Beth ci regala anche una storia d’amore tra le più romantiche e vere viste negli ultimi anni. Michael Cera, pur fin troppo incastrato in un personaggio fuori dalla realtà come spesso gli è già capitato in passato, tratteggia un uomo solitario ma in pace con se stesso e la natura, che non ha bisogno di sovrastrutture per dimostrare di esistere.

Life & Beth è una serie che al suo interno ne ha altre, come una matrioska seriale, complessa e articolata come è la vita. Beth è una donna che ha sempre cercato di accontentare gli altri, senza mai provare a comprendere se stessa. E solo con il passare delle puntate, solo arrivati alla fine della stagione, potremo comprendere a pieno le motivazioni del suo agire. Attraverso i flashback della Beth quattordicenne, scopriamo qualcosa di più della sua vita, di quel passato che l’hanno resa la donna che è oggi. Ma Amy Schumer non ha fretta. Chiede allo spettatore di fidarsi e di lasciare che la serie si evolva davanti ai propri occhi.

Proprio per questa ragione la serie fatica a ingranare e i primi episodi danno un’immagine diversa rispetto a quella che si avrà alla fine dei 10 episodi. Ma in Life & Beth ci sono anche momenti profondamente divertenti ma sempre legati a una risata amara sulla realtà. Ci si diverte in Life & Beth, se si ha la voglia e la capacità di abbracciare lo stile di Amy Schumer e lo stile che ha voluto imprimere alla serie. Una serie che esce dagli schemi e racconta una donna di quasi quarant’anni ma che ancora non ha deciso chi è, incarnazione di quei millennial nati negli anni ’80, cresciuti nell’edonismo anni ’90 e che faticano ad accettare una realtà piatta, sempre alla ricerca di stimoli creativi. Una donna che non rispetta i canoni della società e non fa nulla per ricercarli. Una serie delicata e assurda, proprio come la vita.

Life and Beth, il trailer

Life and Beth, il cast

Life & Beth è un progetto di Amy Schumer. L’attrice comica americana non solo ne è la protagonista nei panni di Beth ma è anche creatrice, sceneggiatrice e regista di 4 episodi compresi gli ultimi due. Nel cast accanto a Schumer troviamo Michael Cera (Juno, Arrested Development) nei panni di John un contadino che vive a contatto con la natura e fa scoprire a Beth il gusto della vita semplice.

Violet Young è Beth da giovane

Susannah Flood è Ann, la sorella di Beth

Yamaneika Saunders è Maya

Michael Rapaport è Leonard, il padre di Beth

Jon Glaser è Gerald

Kevin Kane è Matt, il fidanzato di Beth

Laura Benanti è Jane, la mamma di Beth

Larry Owens è Clark

Rosebud Baker è Meri

LaVar Walker è Lavar

Gary Gulman è Shlomo

Murray Hill è Murray

Life and Beth quante puntate sono?

La prima stagione di Life & Beth è composta da 10 puntate rese tutte subito disponibili in streaming su Disney+ dal 18 maggio in Italia.

Life and Beth 2 si fa

La serie tv disponibile su Disney+ in Italia all’interno del brand STAR è già stata rinnovata per una seconda stagione che arriverà prossimamente. L’annuncio del rinnovo di Life and Beth è stato dato dalla stessa Amy Schumer nel corso di un’intervista ad Aprile 2022. Infatti la serie negli USA è stata rilasciata il 18 marzo 2022 con tutti gli episodi subito disponibili.