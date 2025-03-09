Rai 1 e la pubblicità (smisurata) al San Marino Song Contest. A scapito di Marco Liorni

Il San Marino Song Contest è stato ‘pompato’ all’inverosimile da Rai 1, a scapito dello Speciale Eredità. La manifestazione avrebbe goduto della medesima pubblicità qualora l’ammiraglia avesse trasmesso un prodotto differente?

La beffa per Marco Liorni stava tutta nell’avvio dello Speciale de L’Eredità di sabato sera, ovvero quel ‘Tutta l’Italia’ di Gabry Ponte utilizzato come sigla, mentre in contemporanea lo stesso dj si giocava a San Marino la possibilità di accedere al prossimo Eurovision.

Un appuntamento, quello del San Marino Song Contest (un tempo Una voce per San Marino), che la Rai ha ‘pompato’ all’inverosimile, con promo e collegamenti che negli ultimi giorni non hanno avuto niente da invidiare alla promozione dei principali programmi di Rai 1. Anzi, a dire il vero, a provare invidia poteva essere proprio Liorni, considerata la disparità tra la pubblicità dedicata alla serata sanremese de L’Eredità e quella rivolta all’evento della Repubblica del Titano.

Il battage per il San Marino Song Contest è partito già verso la fine di febbraio, con dei lanci che hanno anticipato cronologicamente quelli de L’Eredità in prime time. A questi si sono poi aggiunti continui focus all’interno de La Volta Buona, un approfondimento nel corso di Sabato in Diretta e addirittura l’attenzione del Tg1, con titoli e servizi nelle edizioni delle 13.30 e delle 20 di sabato.

E Liorni? Il conduttore del game-show si è dovuto accontentare della luminosa collocata in alto a destra e del tradizionale annuncio di Stefano De Martino, effettuato in coda ad Affari Tuoi.

La percezione, tuttavia, è stata quella di un’Eredità utilizzata come semplice riempitivo nel lasso di tempo che separa la fine di Ora o Mai Più e l’inizio di Ne vedremo delle belle, nuovo show di Carlo Conti che prenderà il via il 22 marzo.

Se è vero che la Rai detiene il 50% di San Marino Rtv – scenario che ne rende comprensibile la premura di Viale Mazzini – è altrettanto evidente l’attenzione esasperata nei confronti di una manifestazione diffusa, oltre che sulla tv di San Marino, pure su Rai Play e su Radio 2. E se tutto ciò appare normale, basterebbe rispondere ad un ultimo grande quesito: il San Marino Song Contest avrebbe goduto della medesima pubblicità qualora Rai1 avesse trasmesso un prodotto differente?

La risposta, non troppo difficile, la dice tutta su come Liorni sia stato spedito in battaglia senza la benché minima arma a disposizione. Con ringraziamenti da parte di Canale 5 (C’è posta per te ha infatti stravinto col 28,2% di share, contro il 15,5% ottenuto da L’Eredità).