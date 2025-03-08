Il liveblogging della finale di San Marino Song Contest 2025.

Andrà in scena questa sera dal Teatro Nuovo di Dogana Nuova la finale di San Marino Song Contest 2025. A condurre la serata nella quale verrà scelto il portabandiera di San Marino per l’Eurovision saranno Flora Canto e Francesco Facchinetti. Sono inoltre previste le incursioni di Cristiano Malgioglio, oltre che la presenza di Al Bano che riceverà il Premio alla Carriera. Altri ospiti in programma per la serata sono La Rappresentante di Lista e Senhit, che partecipò all’Eurovision nel 2021 con il brano Adrenalina, insieme a Flo Rida.

La direzione artistica dell’evento è di Massimo Bonelli (già direttore artistico del Concerto del Primo Maggio), mentre Annalisa Montaldo guida il team autorale. La fotografia è diretta da Marco Lucarelli, la scenografia è di Marco Calzavara, mentre la regia ha a capo Cristiano D’Alisera.

San Marino Song Contest: dove vederlo

La finale di San Marino Song Contest 2025 si potrà vedere in diretta su RaiPlay o in alternativa sul canale visual di Rai Radio 2 (canale 202) con il commento di Martina Martorano. Sarà disponibile anche su San Marino RTV (canale 831), Radio San Marino, RaiPlay Sound e in Dab+ tramite il consorzio Media Dab. Al termine della serata su RaiPlay sarà disponibile anche la conferenza stampa di chiusura dell’evento.

San Marino Song Contest 2025: partecipanti

Venti sono gli artisti in gara in questa finale, provenienti da 6 diversi paesi europei. Ecco i nomi dei partecipanti e i titoli delle loro canzoni:

Bianca Atzei (Italia) – Testacoda

Besa (Albania) – Tiki tiki

Boosta(Italia) – BTW

Vincenzo Capua (Italia) – Sei sempre tu

Pierdavide Carone (Italia) – Mi vuoi sposare?

Marco Carta (Italia) – Solo fantasia

Luisa Corna (Italia) – Il giorno giusto

CuRLi (Svezia) – Juliet

Elasi (Italia) – Lorella

Haymara (Italia) – Tómame las manos

KiNG FOO (Slovenia) – The Edge of the world

Paco (San Marino) – Until the end

Gabry Ponte (Italia) – Tutta l’Italia

Questo e quello (Italia) – Bella Balla

Silvia Salemi (Italia) – Coralli

Angy Sciacqua (Belgio) – “I”

Taoma (Italia) – NPC

Teslenko (Ucraina) – Storm

The Rumpled (Italia) – You Get Me So High

Giacomo Voli (Italia) – Ave Maria

San Marino Song Contest 2025: scaletta

Nel corso della serata si esibiranno tutti i 20 cantanti con le proprie canzoni in gara. Ecco l’ordine d’esibizione degli artisti:

The Rumpled – You get me so high Besa – Tiki tiki Angy Sciacqua – I Haymara – Tomame las manos CRL – Juliet Elasi – Lorella Silvia Salemi – Coralli Giacomo Voli – Ave Maria Teslenko – Storm Vincenzo Capua – Sei sempre tu Marco Carta – Solo fantasia Bianca Atzei – Testacoda King Foo – The edge of the world Questo e Quello – Bella Balla Pierdavide Carone – Mi vuoi sposare? Gabry Ponte – Tutta l’Italia Luisa Corna – Il giorno giusto Boosta – BTW Paco – Until the end Taoma – NPC

A comporre la giuria del San Marino Song Contest sono il dj, critico musicale e conduttore radiofonico Luca De Gennaro, il direttore generale di San Marino RTV Roberto Sergio, la conduttrice televisiva e radiofonica Federica Gentile, il direttore marketing SIAE Mario Andrea Ettorre e la conduttrice radiofonica Ema Stokholma.

A loro si affianca una giuria di giornalisti che assegnerà il Premio della Critica. Si tratta della giuria di qualità formata da Stefano Mannucci (Il Fatto Quotidiano), Angela Calvini (Avvenire), Antonella Nesi (AdnKronos), Carmen Guadalaxara (Il Tempo) e Valerio Baroncini (Il Resto del Carlino). Saranno assegnati inoltre altri tre premi: il Premio San Marino RTV Ludovico Di Meo, il Premio Una Voce per San Marino e il Premio Marlù.

San Marino Song Contest 2025: diretta

La serata si potrà seguire a partire dalle 20:30 anche tramite il liveblogging di TvBlog. Riporteremo e commenteremo tutte le esibizioni e daremo conto di tutti gli altri momenti che segneranno questo evento televisivo unico per la tv sammarinese. Al termine della serata, infine, scopriremo insieme chi sarà il vincitore assoluto e dunque rappresenterà San Marino al prossimo Eurovision.