Finalmente la verità sta per essere svelata. Nell’ultima puntata di Leonardo, la serie evento in onda questa sera, martedì 13 aprile 2021, alle 21:25 su Raiuno, le indagini di Stefano Giraldi (Freddie Highmore) sulla presunta colpevolezza di Leonardo (Aidan Turner) nell’omicidio di Caterina da Cremona (Matilda De Angelis) arriveranno ad una svolta.

Una serie, questa, che nel corso delle settimane ha incontrato tanti apprezzamenti, ma anche qualche resistenza da parte di chi ha contestato il fatto che alcune linee narrative (come quella sopra citata) non siano in realtà mai accadute. Lux Vide ha risposto già da tempo e si gode i buoni risultati della serie, venduta in numerosi paesi all’estero, tanto da essersi già aggiudicata il rinnovo per la seconda stagione.

Cosa succede nell’ultima puntata di Leonardo?

1

Nel primo episodio, Leonardo è da una parte contento per aver ritrovato Caterina, ma dall’altra è frustrato per l’emergere di un nuovo promettente artista,. Nonostante questo, accetta la commissione per realizzare l’affresco della Battaglia di Anghiari, ma si trova in competizione con Buonarroti.

Nel frattempo, emergono dei sospetti su un segreto che riguarda il protagonista, alle prese anche con un ritorno dal passato che cambierà la sua visione delle cose. Davanti ad una tragedia personale, apprende una verità che cambierà le sue scelte fatta finora.

© Fabio Lovino

Nel secondo episodio, Stefano, con i minuti contati, deve scoprire la verità sul segreto di Leonardo. A conoscenza dei fatti, non sa come ottenere le prove necessarie: sarà una rivelazione inaspettata a portarlo a chiedere aiuto ad una fonte improbabile.

Per Leonardo, infine, il destino sembra segnato e si rassegna alla condanna a morte. Ma Stefano si rende conto che la risposta che ha cercato fino ad ora per scoprire la verità sul Genio toscano si nasconde proprio all’interno dell’uomo che sta cercando di salvare.

Leonardo, streaming

© Fabio Lovino

E’ possibile vedere Leonardo in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.