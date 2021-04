Nonostante il suo talento sia ormai riconosciuto da tutti, i tormenti ed i dubbi continuano ad abitare nell’animo del protagonista di Leonardo. Nella terza puntata della serie tv evento di Raiuno, in onda questa sera, martedì 6 aprile 2021, alle 21:25, il protagonista interpretato da Aidan Turner è diviso tra nuove ed importanti commissioni e le difficoltà con Caterina (Matilda De Angelis), sempre più lontana.

Cosa succede nella terza puntata di Leonardo?

Nel primo episodio, mentre Freddie Highmore ) continua le sue indagini, assistiamo alla crescita professionale ed artistica di Leonardo. Dopo la morte della moglie di James D’Arcy ), il Genio riceve una nuova commissione: realizzare un affresco dell’Ultima Cena a Santa Maria delle Grazie.

I suoi tormenti non lo lasciano stare, acuiti dalle crescenti tensioni in città. E’ Padre Luca Pacioli (Giovanni Scifoni) a dargli i giusti consigli: Leonardo chiede così aiuto ai suoi amici e porta avanti il lavoro. Sperimenta una nuova tecnica, ma deve anche affrontare le conseguenze delle sue azioni mentre una situazione problematica si aggrava, con risultati devastanti ed inaspettati.

Nel secondo episodio, Leonardo torna a Firenze, ma non ha la giusta motivazione per accettare le proposte che riceve. Trova una nuova ispirazione quando gli viene chiesto di dipingere un ritratto di Lisa Gherardini, che passerà alla storia come la Gioconda.

Sente però la mancanza di Caterina: dopo la morte di Gian Galeazzo Sforza (Edan Hayhurst), i due si sono divisiti. La donna era andata via da Milano, lui era rimasto. E proprio dal Nord riceve una nuova proposta che lo porta ad Imola, dove ottiene l’ammirazione di Cesare Borgia (Max Bennett).

Ad Imola incontra Niccolò Machiavelli (Davide Iacopini), ambasciatore fiorentino che lo avverte del fatto che il suo valore potrebbe metterlo in pericolo. Leonardo capisce che non è tutto come sembra e chiede aiuto, mentre il suo lavoro lo conduce verso zone oscure e perde la speranza, finché non trova un appiglio inaspettato.

Leonardo, streaming

E’ possibile vedere Leonardo in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.