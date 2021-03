Vi abbiamo già parlato in questo post delle curiosità intorno a Leonardo, la nuova mega-produzione Lux Vide e Rai Fiction (in collaborazione con, tra gli altri, France Television, Rtve e Sony Pictures Television). Ora, invece, è il momento di conoscere meglio il cast di questa nuova serie tv evento che debutterà su Raiuno il 23 marzo 2021, per quattro prime serate ed otto episodi.

Un cast che affianca volti italiani ad altri stranieri, così come attori ed attrici meno noti al pubblico ad altri che, invece, già da tempo frequentano il piccolo schermo ed il mondo delle fiction. Una varietà che ha permesso di creare un gruppo di interpreti pronti a cogliere la sfida di portare in prima serata la storia misteriosa del genio toscano.

Leonardo da Vinci (Aidan Turner)

© Fabio Lovino

Ha bisogno di presentazioni? “L’uomo più instancabilmente curioso della storia”, colui a cui si devono invenzioni che altrimenti ci sarebbero voluti quattro secoli per realizzarle, è cresciuto in solitudine. La madre Caterina, dopo che una maga del villaggio in cui viveva l’ha avvertita di una maledizione intorno a lui, decise di abbandonarlo. Il padre Piero (Robin Renucci) lo affidò alle cure del nonno, che viveva in campagna.

Qui Leonardo ha sviluppato la sua incredibile intelligenza, mossa da un’altrettanto incredibile curiosità, che lo spinge a vedere ciò che gli altri non vedono ed ad avere un comportamento quasi infantile di fronte a qualsiasi miracolo della creazione.

Un’energia, la sua, che lo porta a creare invenzioni straordinarie ed a realizzare opere d’arte riconosciute subito come dei capolavori. Eppure, questo genio si porta dietro del tormento, fino a rischiare l’autodistruzione: Leonardo cerca la perfezione, ma questa li sfugge, rendendolo irrequieto ed insoddisfatto. Per questo, dedica la sua vita al lavoro, a scapito di chi gli sta accanto.

Ad interpretarlo, Aidan Turner, attore irlandese che si è fatto conoscere agli appassionati di serie tv prima con Being Human (in cui interpretava un vampiro) e poi nel drama storico Poldark, in cui era il protagonista. Al cinema, è stato Kíli nella trilogia de “Lo Hobbit”.

Caterina da Cremona (Matilda De Angelis)

© Fabio Lovino

Una figura misteriosa per gli studiosi, che nella serie assume contorni più definiti grazie al lavoro ed alla fantasia degli sceneggiatori. Caterina, ovvero colei che avrebbe ispirato il protagonista nella realizzazione dell’opera “Leda col cigno” (oggi scomparsa e di cui restano solo alcuni disegni), ha conosciuto Leonardo mentre questo era allievo di Andrea del Verrocchio (Giancarlo Giannini), notandone subito il talento fuori dal comune.

I due stringono un forte legame, un amore platonico che non sfocia mai nel sesso ma che li unirà per sempre. Ha un passato doloroso, che solo Leonardo riesce a scorgere dietro quella sua scorza di donna schietta e sicura di sé che vedono invece tutti gli altri. Caterina è molto affezionata a Leonardo, anche se giudica la sua ossessione nei suoi confronti a volta eccessiva.

Ad interpretarla, Matilda De Angelis, giovane attrice che il pubblico di Raiuno ha già conosciuto nella fiction Tutto può succedere e nel film-tv I ragazzi dello Zecchino d’Oro. A fine 2020 la sua popolarità è esplosa grazie alla partecipazione alla miniserie tv di successo The Undoing, recitando a fianco di Nicole Kidman ed Hugh Grant. E’ stata tra gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2021.

Stefano Giraldi (Freddie Highmore)

© Fabio Lovino

Tra tutti i personaggi della serie, questo è quello nato totalmente dall’invenzione degli autori, affinché potesse essere sviluppata la linea gialla che corre lungo tutti ed otto gli episodi. Giovane, ambizioso e di talento, è il rappresentante della legge di Milano incaricato di investigare sull’omicidio di cui Leonardo viene accusato e per cui viene portato in carcere.

Per Stefano è l’occasione di guadagnarsi la promozione che il Podestà gli ha promesso ma, mentre interroga Leonardo, inizia a scorgere alcune incongruenze su quanto si ritiene sia accaduto. Durante i suoi incontri con il genio toscano, Giraldi inizia ad avere rispetto verso di lui ed ad interessarsi all’arte.

Ad interpretarlo, Freddie Highmore, attore al lavoro sui set fin da piccolo: era a fianco di Johnny Depp ne “La Fabbrica di Cioccolato”, ma è diventato famoso grazie alla sua interpretazione di Norman Bates nella serie tv Bates Motel, mentre di recente è protagonista del medical drama The Good Doctor.

Ludovico Sforza (James D’Arcy)

Il potente regge di Milano è un uomo molto amante delle arti, tanto da presentarsi al protagonista come un possibile mecenate, offerta che però Leonardo inizialmente rifiuta. Sforza ha numerosi nemici, di cui però non ha paura: è affascinante ed anche manipolatore per ottenere tutto quello che vuole. Nonostante questo sa essere anche molto gentile.

Ad interpretarlo, James D’Arcy, attore britannico che ha alle spalle numerosi film, tra cui “Cloud Atlas”, “Jupiter”, “After the dark”, “Dunkirk” ed “Avengers: Endgame”. In tv, invece, è stato visto in Diario di una squillo per bene, Broadchurch, Agent Carter ed Homeland.

Salaì (Carlos Cuevas)

© Fabio Lovino

Il suo nome è in realtà un soprannome e significa “diavoletto”, per indicare il suo carattere gioco e malizioso, probabilmente derivante dall’esperienza della vita di strada. Ora, però, è amico di Leonardo nonché uno dei suoi uomini più fidati. Nonostante il carattere provocatorio, farebbe di tutto per l’amico.

Ad interpretarlo, Carlos Cuevas, giovanissimo attore spagnolo diventato famoso in Patria per aver recitato nella serie tv Merlì (di cui in Italia si sta lavorando al remake, Un professore). E’ anche ne cast di Qualcuno deve morire, miniserie di Netflix.

Tommaso Masini (Alessandro Sperduti)

© Fabio Lovino

Uomo ambizioso, che incontra Leonardo nella bottega del Verrocchio. Mosso da gelosia, prova ad impedire che l’amico diventi Primo Apprendista del Maestro. Sa, però, porre rimedio ai suoi errori, finendo per lavorare per anni accanto a Leonardo, che abbandona quando si rende conto che questo è disposto a sacrificare la sicurezza di chi gli sta accanto per difendere la sua arte. Uomo dalle opinioni forti, non si fa problemi a raccontare a Giraldi cosa pensa dell’amico.

Ad interpretarlo, Alessandro Sperduti, attore presente in numerose fiction Rai e Mediaset, come Distretto di Polizia, I Liceali ed Orgoglio. Attualmente è anche nel cast di Nero a metà, mentre negli anni corsi lo abbiamo visto nel cast de I Medici nei panni di Piero.

Andrea del Verrocchio (Giancarlo Giannini)

© Angelo Turetta

Il Maestro di Leonardo, è un uomo molto severo, preoccupato per la propria gloria e che non ha tempo per la mediocrità. Anche per questo critica spesso i suoi allievi, anche Leonardo, che inizialmente non giudica migliore degli altri. Ma quando l’allievo lo aiuta a portare a termine un’importante commissione, Verrocchio decide di prenderlo sotto la sua ala e di ingaggiarlo per assisterlo nella realizzazione del celebre “Battesimo di Cristo”.

Ad interpretarlo, Giancarlo Giannini, attore candidato ad un Premio Oscar, vincitore di cinque David di Donatello e di altrettanti Nastri d’argento. Di recente, in tv, lo abbiamo visto in Romanzo Famigliare e nella serie americana Catch-22.

Bernardo Bembo (Flavio Parenti)

Affascinante ambasciatore veneziano a Milano, resta incantato da Caterina, che ne diventa l’amante. Ma capisce che tra lei e Leonardo c’è un legame che non può interrompere e, geloso, interrompe la relazione. Nonostante questo, quando anni dopo lei lo contatta perché preoccupata per Leonardo, lui non esista e corre in suo aiuto.

Ad interpretarlo, Flavio Parenti, attore anche lui molto noto al pubblico delle fiction, avendo recitato in serie come Distretto di Polizia, Un medico in famiglia, Un matrimonio e Mentre ero via.

Galeazzo Sanseverino (Antonio De Matteo)

E’ il braccio destro di Sforza, comandante militare che deve proteggere il Duca Reggente da qualsiasi pericolo incombente. Non ha problemi, quindi, a punire in fretta chi sia una minaccia. In comune con Ludovico ha la stessa sete di potere.

Ad interpretarlo, Antonio De Matteo, attore che di recente abbiamo visto in Lontano da te e Mare Fuori. E’ comparso anche ne I Medici, con un piccolo ruolo.