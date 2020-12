Alessandro Gassmann torna a lavorare con Alessandro D’Alatri, dopo che quest’ultimo lo aveva diretto nella seconda stagione de I Bastardi di Pizzofalcone. L’occasione è una nuova serie tv, destinata anch’essa a Raiuno: il suo titolo è Un professore e le riprese sono cominciate il 30 novembre 2020.

Di cosa parlerà Un professore? Va innanzitutto detto che la serie (che Blogo può anticiparvi sarà composta da dodici episodi) è il remake di una produzione spagnolo andata in onda per tre stagioni, dal 2015 al 2018, su Tv3, ovvero Merlì, che generò anche uno spin-off.

L’adattamento italiano rispetterà gran parte della sceneggiatura spagnola. Faremo così conoscenza di Dante (interpretato, appunto, da Gassmann), professore di filosofia che utilizza gli insegnamenti dei grandi pensatori del passato per dare i giusti consigli ai suoi alunni.

Ogni puntata, quindi, vengono citati uno o più filosofi, applicando i loro pensieri alle situazioni più o meno problematiche degli alunni del protagonista. Un professore un po’ fuori dagli schemi, che dovrà cercare non solo di indirizzare i suoi studenti sulla giusta strada, ma anche di trovare la retta via per se stesso.

Dante, infatti, aiutato dalla madre Virginia, ex attrice di teatro dal carattere esuberante, proverà a ricucire i rapporti con il figlio Simone, da cui si era allontanato per ragioni oscure e che ora è uno dei suoi alunni. Per Dante ci sarà spazio anche per l’amore: uomo separato ed affascinante, non mancherà di attirare le attenzioni di molte donne, ma nel suo cuore farà breccia Anita, personaggio a cui darà volto Claudia Pandolfi, madre single di Manuel, alunni ribelle del professore.

Prodotto da Banijay Studios Italy, Un professore è scritto da Sandro Petraglia con Fidel Signorile, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni. Un progetto he riporta la fiction italiana in classe, dopo serie tv come I liceali e Fuoriclasse -giusto per citare le più recenti- e che, questa volta, sembra puntare la stessa attenzione sia verso chi insegna che verso chi impara. Un professore, con ogni probabilità, andrà in onda nella prossima stagione tv.