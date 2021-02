Dopo annunci, teaser e riprese posticipate causa Covid-19, ora anche Leonardo ha una sua data di messa in onda. L’attesa serie evento sul genio di Da Vinci, fanno sapere da Lux Vide, che di Leonardo è produttrice, debutterà in prima visione mondiale il 23 marzo 2021 su Raiuno. Un martedì, dunque, così come fu per il lancio de I Medici, l’altra serie storica che la casa di produzione di Don Matteo ha proposto con successo per tre stagioni.

In quel della Rai, intanto, hanno confezionato un nuovo teaser -che potete vedere qui sotto- con nuove immagini tratte dagli otto episodi della serie, che saranno trasmessi in quattro prime serate. Abbiamo citato I Medici non a caso, dal momento che Leonardo vuole esserne l’idea prosecuzione, sia in termini narrativi che produttivi.

Se già nell’ultima stagione della serie tv che ha raccontato l’ascesa di Lorenzo il Magnifico si era intravista la figura di Leonardo Da Vinci (ma attenzione: questa nuova produzionede I Medici), ora il racconto si concentra esclusivamente su di lui.

Interpretato da Aidan Turner, il Leonardo che vedremo sarà mosso da un’instancabile curiosità, fin dai suoi primi anni di vita, trascorsi in modo solitario nella cittadina di Vinci, in Toscana. Arte, scienza e tecnologia: non c’è materia che non interessi questo giovane, figlio illegittimo di un notaio, che in ogni disciplina trova una profonda umanità ed il coraggio di superare le convenzioni del tempo e svelare i segreti che circondano il mondo.

“La serie”, spiega Lux Vide, “racconta il mistero dell’uomo oltre il genio, attraverso una storia inedita e originale, fatta di intrigo e passione, che scava a fondo in una personalità complessa ed enigmatica rivelandone la straordinaria modernità e la profondissima umanità”.

Creata da Frank Spotnitz (già dietro I Medici, appunto) e Steve Thompson, per la regia di Dan Percival e Alexis Sweet, Leonardo rappresenta una nuova co-produzione tra Lux Vide (il produttore è Luca Bernabei) e Sony Pictures Television, in collaborazione con Rai Fiction e Big Light Productions ed in associazione con France Télévision, RTVE e Alfresco Pictures. A Sony Pictures Television è stata affidata anche la distribuzione, che fin da subito punta ad un mercato internazionale (tant’è che gli episodi sono stati interamente girati in inglese).

Importanti i numeri della produzione: cinquanta le location -tra interni ed esterni-, principalmente nel Lazio; 500 le persone coinvolte. Oltre 1900 le ore di lavorazione, 3000 le comparse e 2500 i costumi utilizzati; la pandemia ha rallentato le riprese, costringendo la primavera scorsa ad uno stop: il set ha riaperto in estate.

Nel cast della serie troviamo, oltre a Turner, anche Freddie Highmore, che interpreterà il ruolo di Stefano Giraldi, investigatore del Podestà incaricato di indagare sul mistero che attraverserà tutta la stagione. Presenti anche Carlos Cuevas (sarà Salaì, amico ed apprendista di Leonardo) e James D’Arcy (Ludovico Sforza detto Il Moro).

Tra gli italiani da segnalare la presenza di Giancarlo Giannini nei panni di Andrea Dal Verrocchio, maestro di Leonardo, e di Matilda De Angelis, che sarà Caterina Da Cremona: proprio quest’ultima sarà presente a Sanremo 2021, durante la prima serata. E chissà che non riveli qualcosa di più su questo Leonardo.