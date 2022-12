Potremmo chiederci come la prenderanno i telespettatori, ma forse la domanda più pertinente in questo caso è come l’ha presa lui. Lele Adani non commenterà la finale dei Mondiali in corso in Qatar. Argentina-Francia, in programma domenica prossima alle ore 16 italiane presso il Luisail Stadium di Luisail con diretta su Rai1, sarà raccontata in telecronaca dalla coppia formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Non si tratta di bocciatura, bensì di rispetto delle gerarchie. Tradotto: la Rai ha da subito considerato Rimedio e Di Gennaro la coppia titolare nelle telecronache dei Mondiali 2022. D’altronde i due da tempo sono le voci ufficiali delle partite della Nazionale italiana (il giornalista dal 2014, l’ex calciatore dal 2018).

Per Rimedio e Di Gennaro – coppia collaudata – la finale di Qatar 2022 si tratta di una sorta di ricompensa dopo la delusione agli Europei dell’estate 2021, quando dovettero saltare la finale (vinta dall’Italia contro l’Inghilterra) a causa del covid.

Per Adani il Mondiale non è comunque finito. A lui spetterà il commento della finalina, quella prevista per sabato pomeriggio (diretta su Rai1 dalle ore 16.00) tra Croazia e Marocco. Insieme all’ex calciatore ci sarà, come di consueto, Stefano Bizzotto, nella speranza che abbia recuperato un po’ di voce rispetto a martedì sera quando aveva portato al termine a fatica la telecronaca di Argentina-Croazia.

L’assenza di Lele Adani nella finale dei Mondiali è comunque televisivamente una notizia, soprattutto perché nel corso del torneo si è fatto notare per il trasporto con il quale ha commentato le gesta della nazionale argentina (cioè in occasione di tutte le partite, tranne quella d’esordio, persa clamorosamente, contro l’Arabia Saudita)

P.S. Ieri sera gaffe di Di Gennaro, durante la telecronaca di Francia-Marocco, quando con un lapsus ha scambiato Sarkozy per Macron (si è subito corretto). Qualche sera fa a scivolare era stato Rimedio, durante Belgio-Canada. Anche in quel caso erano arrivate immediate le scuse.