Lele Adani sul canale Twicht della Bobo Tv ha fatto un bilancio della sua esperienza nel team di RaiSport in Qatar per i Mondiali che si sono conclusi domenica 18 dicembre. Il commentatore tecnico nel corso della lunga diretta (oltre tre ore) ha parlato di ‘successo’ (“Non pensavamo a questo successo“) per la tanto criticata pillola quotidiana della Bobo Tv in cui come al solito è stato affiancato da Bobo Vieri, Nicola Ventola e Antonio Cassano. L’ex calciatore ha inoltre ricostruito quanto accaduto prima della finale Argentina-Francia, la cui telecronaca Rai è stata affidata alla coppia formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, escludendo di fatto Adani, che, da innamorato dell’Argentina, aveva commentato con Stefano Bizzotto tutti i match mondiali della Nazionale di Lionel Messi (tranne la gara di esordio, persa, contro l’Arabia Saudita).

In pratica Lele Adani ha spiegato che al momento della firma del contratto in Rai aveva concordato con l’allora direttore di RaiSport Auro Bulbarelli che ci sarebbe stato lui in telecronaca alla finale dei Mondiali di Qatar 2022, a meno che una delle due sfidanti non fosse stata l’Italia, di diritto affidata a Rimedio e Di Gennaro:

Prima della finale del terzo e quarto posto siamo a cena a Doha con Rimedio, Antinelli e Donatella Scarnati. E lì ho raccontato tutto. ‘Vedi Alberto, quello che ti ho detto a Cesena, che non avrei mai fatto l’Italia perché spettava a te e ad Antonio, lo ricordi ancora? Io però non ti ho detto l’altra cosa che avevo concordato. Ovvero che se l’Italia non ci fosse stata, avrei fatto la finale dei Mondiali’. Negli uffici Rai, mentre firmavo il contratto, davanti al direttore e a tutte le persone responsabili dei contratti, avevamo trovato quest’accordo. Avrei commentato la finale dei Mondiali se non ci fosse stata l’Italia. Questi erano i patti. Ma c’è un problema: questa cosa non si mette per iscritto. Perché quando cambiano le direzioni non si può trasferire questo tipo di accordo. E dopo poco è cambiata la direzione sportiva (Al posto di Auro Bulbarelli, infatti, è arrivata Alessandra De Stefano, Ndr).

Adani ha proseguito: “Secondo voi, quanti avrebbero detto ‘Io ho un accordo con la Rai’? Probabilmente tutti. Io non sono così. Io, invece, sono grato alla Rai, perché ha sposato la causa della Bobo TV e perché tra noi da subito è nato un bel feeling, c’è stata una grande apertura da parte di tutti loro, (…) un ottimo rapporto sia con Auro Bulbarelli, precedente direttore, che con Alessandra De Stefano, il nuovo. Perché l’ho fatto? Perché io vivo così. In più non volevo dare un peso ad Antinelli, che già aveva avuto il peso di vedere Rimedio e Di Gennaro privati della finale di Wembley a causa del Covid. (…) Ho pensato che un signore non si vede da una finale in più o in meno, ma dai comportamenti.“.

Adani ha chiosato così: