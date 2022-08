Non c’è due senza tre: e così, lo stalker Bruce Kane (Houston Stevenson) è pronto a perseguitare un’altra ragazza, ignara della sua inquietante ossessione per gli squali e, soprattutto, di ciò che dà loro da mangiare. Lei è sempre la mia follia, film-tv in onda questa sera, venerdì 12 agosto 2022, alle 21:20 su Raidue, è il terzo capitolo della saga thriller, i cui primi due capitoli sono già andati in onda negli anni scorsi.

Lei è sempre la mia follia, la trama

Ritroviamo Bruce, scappato dopo gli eventi di Lei è la mia pazzia, vivere all’interno di un faro. Il giovane si è portato dietro i suoi amati squali, cercando di dimenticare Alison (Julia Blanchard), la ragazza per cui era ossessionato.

Potrebbe essere utile, a questo scopo, Courtney (Leigha Sinnott): la ragazza, invece che pensare alle domande di iscrizione al college, una sera decide di uscire di casa di nascosto e di andare con gli amici Ryan (Chris Jehnert), Peter (Jonathan Cruz) e Kat (Amber Janea), a nuotare nei pressi proprio del faro. Quando uno degli squali attacca il gruppo, in loro soccorso -e soprattutto in aiuto di Courtney- giunge Bruce.

Courtney rimane affascinata da Bruce, che le mente da subito, dicendole di lavorare come ricercatore con gli squali, e gli chiede informazioni per un tirocinio. I due, quindi, iniziano a frequentarsi: Bruce si convince che Courtney potrebbe fargli dimenticare Alison.

Courtney, dal canto suo, apprezza il corteggiamento di Bruce, anche quando questo riesce a fare bella figura davanti al suo ex ragazzo Travis (Tyler White). La ragazza decide così di presentarlo a suo padre, Branden (Matthew Crawley), ma la cena non va molto bene: l’uomo intuisce che il ragazzo nasconde qualcosa e, neanche a farlo apposta, Bruce sbaglia il nome di Courtney e la chiama Alison. I due, quindi, lo allontanano da casa ed avvertono la guardia costiera.

Ma Bruce inizia a stalkerare Courtney, inviando le foto a Branden come provocazione. Il padre della ragazza si presenta al faro, con l’intenzione di dargli una lezione, ma scopre il passato da killer di Bruce. È troppo tardi: Bruce lo colpisce e lo getta in acqua, dandolo in pasto ai suoi squali.

Come se non bastasse, Erica (Hannah Jane McMurray), la madre di Courtney, sta chattando con un ragazzo di nome Jack, che altri non è che Bruce barbuto. Courtney, una volta scoperto, decide di chiudere la questione una volta per tutte, andando alla Polizia, che però non le crede.

Anche Kat prova a smascherare Bruce, ma viene uccisa da quest’ultimo. Sempre Bruce, inoltre, scoperto che Erica ha capito la sua vera identità, lega la donna e la porta al faro, nella stessa stanza dove Bruce sta tenendo il corpo senza vita della madre.

Quindi, va a prendere Courtney e porta anche lei al faro, indossando uno smoking e preparando una cerimonia per sposarla. Madre e figlia sono ostaggio dell’assassino, che spara a Ryan, giunto sul posto con una motosega dopo essere stato avvertito da Courtney. Ma anche lui finisce in acqua.

Courtney, però, riesce a slegare la madre e a nascondersi nel letto dove si trova il cadavere della madre di Bruce. Dopo un combattimento, il ragazzo viene ferito ed attirato da Courtney, che inizia a scappare verso la cima del faro inseguita dal giovane, che ormai la chiama Alison. Una volta lì, la ragazza getta Bruce in mare con un candelotto di dinamite. Ma in acqua, sembra che sia Bruce che gli squali riescano a fuggire.

Lei è sempre la mia follia, cast e curiosità

Il film-tv è andato in onda negli Stati Uniti su Lifetime nel 2021, con il titolo “A Predator Returns: Stalker’s Prey 3”. Come detto in apertura, il film è il seguito di Lei è la mia pazzia, a sua volta seguito di Lei è la mia follia. La trilogia ruota intorno al personaggio di Bruce Kane, che nel primo film era interpretato da Mason Dye, mentre negli altri due da Houston Stevenson.

È possibile vedere Lei è sempre la mia follia oltre che durante la messa in onda su Raidue in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.