Colmare la perdita di un figlio con un ragazzo che gli somiglia, anche troppo: è la premessa da cui parte Legami mortali, il film-tv in onda questa sera, sabato 9 luglio 2022, alle 21:20 su Raidue. Il thriller vede al centro una famiglia composta da madre, padre e figlia che affrontano un lutto ognuno a modo proprio, non senza inquietanti conseguenze. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Legami mortali, la trama

La storia parte un anno dopo che Paige (Andrea Roth) ed il marito Nathan Decker (Tygh Runyan) hanno perso il figlio Zach (Jason Smiley), probabilmente per un’overdose di droga. Se Nathan e l’altra figlia della coppia, l’adolescente Addie (Katie Douglas), stanno affrontando il lutto e ricominciando a vivere, Paige soffre di disturbo da stress post-traumatico ed ha smesso di lavorare.

Per compensare le minori entrate economiche, Nathan propone di subaffittare una stanza della loro casa ad un ragazzo del college. La scelta cade su Brandon Wilcox (Eric Osborne), che in realtà ha strappato tutti gli annunci affissi dalla famiglia per poter essere l’unico candidato.

Accolto in casa, il giovane cerca subito di legare con tutti e tre, trovando in Paige la persona che più si affeziona a lui, mentre Nathan e soprattutto Addie restano scettici. Brandon racconta loro di essere orfano dall’età di otto anni, ovvero da quando la sua famiglia è morta in un incidente d’auto.

Addie continua a sospettare del ragazzo, che cerca in tutti i modi di conquistare la sua fiducia, proponendole anche di farla entrare di nascosto ad una festa del college. Proprio al college, intanto, un ragazzo riconosce Brandon, ma lo chiama Eric. Brandon prima finge di non conoscerlo, e poi lo uccide facendo bruciare nella sua auto.

Anche Nathan inizia a capire che c’è qualcosa che non va, soprattutto quando Brandon inizia a comportarsi come Zach e convince Paige a finire insieme un puzzle che stava facendo il figlio. Per questo, lo invita a lasciare la stanza ed a trasferirsi in un appartamento che ha gli ha trovato. Ma Brandon lo fa allagare, per avere più tempo per restare a casa loro.

Addie controlla Brandon sui social network, ma le scappa un “mi piace” su un posto: Brandon, ora, sa che la ragazza si sta informando su di lui. Inoltre, poco dopo, lo vede giocare ad un barbecue con una bambina; quando questa rischia di annegare in piscina, lui esita prima di salvarla.

Intanto, Nathan è in pericolo: Brandon mette nella sua auto delle api, a cui l’uomo è allergico: finisce così in ospedale. Addie, intanto, scopre che Brandon ha mentito sul suo nome è che la sua famiglia è morta in un incendio.

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE-

Anche Paige, finalmente, capisce che il ragazzo le sta nascondendo qualcosa: quando corre a casa, però, trova Addie legata e cosparsa di liquido infiammabile, mentre Brandon è pronto a darle fuoco. Il ragazzo confessa di essere stato lui ad avere ucciso non solo la sua famiglia, ma anche Zach: era invidioso della sua famiglia e voleva prenderne il posto.

Paige cerca di prendere tempo parlando con Brandon, mentre Addie riesce a liberarsi. Le due lo affrontano, finché Addie riesce a gettargli addosso del liquido infiammabile ed a dargli fuoco. La famiglia -compreso Nathan, ricoverato in ospedale- è salva.

Legami mortali, curiosità e cast

Il film-tv risale al 2019: è andato in onda negli Stati Uniti su Lifetime con il titolo “Thicker than water”, ma è anche noto con il titolo “The Twisted Son”. Da evidenziare, nel cast, la presenza di Andrea Roth, che abbiamo visto in Rescue Me nei panni di Janet Gavin e più di recente in Tredici (era Noelle Davis) e Cloak and Dagger (era Melissa Bowen).

Tygh Runyan, interprete di Nathan, ha invece recitato nella serie Versailles nei panni di Fabien Marchal, mentre Katie Douglas è Abby in Ginny & Georgia, ed Eric Osborne è stato Miles Hollingsworth III in Degrassi.

Legami mortali, streaming

E’ possibile vedere Legami mortali durante la messa in onda in tv su Raidue oppure in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.