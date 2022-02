Anna Valle, dopo la parentesi su Mediaset, torna su Raiuno con una nuova fiction che, come le altre da lei interpretate, promette di fare ottimi ascolti. Lea Un nuovo giorno, in onda da domani, martedì 8 febbraio 2022, è un nuovo medical drama ambientato a Ferrara, con protagonista un’infermiera pediatrica che cerca di superare un trauma.

Per presentare la nuova fiction, oggi, lunedì 7 febbraio 2022, alle 12:00, è stata indetta una conferenza stampa, che racconterà meglio la trama ed i personaggi. Presente, ovviamente, Anna Valle, affiancata da Giorgio Pasotti e Mehmet Gunsur, interpreti rispettivamente di Marco e di Arturo.

Prevista anche la presenza di Ivan Carlei, vicedirettore di Rai Fiction; Massimo De Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy e di Isabella Leoni, regista degli otto episodi della serie, che andranno in onda per quattro prime serate.

Lea Un nuovo giorno racconta la storia di Lea Castelli (Valle), infermiera che torna a lavorare nella sua Ferrara dopo essersi presa un periodo di aspettativa per riprendersi dalla perdita del figlio che portava in grembo. Non solo: suo marito Marco l’ha tradita con la sua migliore amica.

Ora, Lea ha deciso di ricominciare una nuova vita, dedicandosi anima e corpo ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria in cui lavora. Ma quando Marco viene nominato Primario proprio di quel reparto per Lea non sarà facile vederlo tutti i giorni: al suo fianco, Arturo, padre di una delle sue pazienti, con cui scatta subito la scintilla.