Continueranno le avventure dell’infermiera di Ferrara alle prese con vita professionale e privata? Per sapere se Lea 3, terza stagione della fiction di Raiuno con Anna Valle e Giorgio Pasotti, si farà, dovremo aspettare. Ma intanto cerchiamo di scoprire se un seguito sia davvero possibile.

Lea 3 ci sarà?

Difficile, ad oggi, dire con certezza se Lea avrà una terza stagione, magari con un sottotitolo differente rispetto alle prime due stagioni (nella prima era “Un altro giorno”, nella seconda “I nostri figli”), semplicemente perché dalla Rai non sono giunte informazioni a riguardo.

Saranno fatte delle valutazioni solo a fine fiction, basandosi ovviamente sul riscontro del pubblico ma anche sulla disponibilità del cast a continuare con un nuovo ciclo di episodi, in primis la protagonista Anna Valle, intorno alla cui Lea ruotano quasi tutte le vicende narrate.

Lea 2, ascolti

La seconda stagione della serie, va detto, ha subìto un netto calo rispetto alla prima: i sei episodi finora andati in onda (per tre prime serate) su otto totali hanno avuto una media di 3 milioni di telespettatori (16,3% di share), non arrivando mai ai 4 milioni che invece erano stati abbondantemente toccati due anni fa. Nonostante questo, Lea-I nostri figli è sempre stato il programma più visto della prima serata di domenica.

Lea 2, come finisce?

Ad ogni modo, il finale di Lea 2 potrebbe chiudere la storia della protagonista, che in queste ultime puntate prende un’importante decisione in merito alla sua relazione con Arturo (Mehmet Günsür). L’uomo, infatti, è ormai molto distante dalla protagonista, che comunque gli dà una seconda possibilità dopo aver saputo del tradimento di lui con Emma (Sara Zanier).

Ma le cose non vanno come previsto, e la rottura è definitiva: Lea si trasferisce, ed è ora che potrebbe arrivare il colpo di scena. Marco (Pasotti), infatti, non ha mai dimenticato l’ex moglie, nonostante abbia intrapreso negli episodi scorsi una relazione con la poliziotta Valeria Maestro (Claudia Vismara). Ecco che, allora, il matrimonio tra Michela (Rausy Giangiarè) e Pietro (Primo Reggiani), che hanno chiesto a Lea ed a Marco di fare loro da testimoni, potrebbe servire ai due per capire una volta per tutte i sentimenti l’uno verso l’altra.