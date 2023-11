Anna Valle e Giorgio Pasotti sono pronti a riprendere i ruoli dei personaggi che sono stati tanto graditi dal pubblico nel 2022. Lea – I nostri figli è la seconda stagione della fortunata fiction di Raiuno (che aveva nella prima stagione il titolo Lea – Un nuovo giorno), ambientata in un ospedale di Ferrara e con protagonista un’infermiera pediatrica, che ha trovato l’equilibrio tra il lavoro e la sua vita privata. Nella seconda stagione, non mancano nuovi ostacoli per Lea, pronta però ad affrontarli con lo spirito di sempre e, soprattutto, mettendo al primo posto i suoi giovani pazienti. Volete saperne di più? Siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

Lea I nostri figli, quando esce?

La seconda stagione della fiction va in onda a partire da domenica 12 novembre 2023, alle 21:25, su Raiuno. La serie prende quindi il posto di Cuori 2, mantenendo l’ambientazione medical nella serata della domenica della prima rete Rai.

Lea I nostri figli su RaiPlay

Dal 10 novembre, quindi prima della messa in onda televisiva, su RaiPlay è possibile vedere in anteprima i primi due episodi (quindi la prima serata) della seconda stagione della serie.

Lea I nostri figli, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della seconda stagione sono otto, della durata di cinquanta minuti ciascuno, come la prima. Raiuno li manda in onda due alla volta, per quattro prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 3 dicembre.

Lea I nostri figli, anticipazioni trama

Grazie al lavoro come infermiera pediatrica all’ospedale di Ferrara, all’amore con Arturo (Mehmet Günsür) e all’affetto delle colleghe, Lea (Anna Valle) è riuscita a fare pace con l’enorme dolore che ha segnato la sua vita: la perdita, poco prima della nascita, del figlio che aspettava.

Oggi Lea ha una relazione con l’affascinante musicista conosciuto nel corso della prima stagione e fa da madre a Martina (Cloe Günsür), la figlia di lui, ora in piena fase di ribellione preadolescenziale. A partire da quello che sembra un banale incidente d’auto, Lea scopre che Martina è stata contattata da una donna che dice di essere la madre biologica.

In ospedale Lea lavora ancora fianco a fianco con Marco (Giorgio Pasotti), primario del reparto di Pediatria e suo ex marito, oggi padre separato di Gioia, che ha avuto dalla collega Anna (Eleonora Giovanardi). Tra Marco e Lea il fuoco cova ancora sotto la cenere e, complici l’allontanamento da Anna e la distanza di Arturo, impegnato all’estero nella registrazione di un disco e distratto da un’affascinante produttrice musicale, l’incendio potrebbe deflagrare ancora.

Lea si troverà di fronte a un dilemma: dare un’altra possibilità ad Arturo o ascoltare i mai sopiti sentimenti per Marco? E sarà in grado di fare una scelta che non rompa il suo profondo legame con Martina? In reparto, al gruppo storico delle colleghe infermiere di Lea – Rosa (Daniela Morozzi), Favilla (Manuela Ventura), Olga (Marina Crialesi) e Michela (Rausy Giangarè), che sta per sposarsi col pediatra Pietro (Primo Reggiani) – si aggiunge Bruno (Alan Cappelli Goetz), che nasconde un segreto. Alle loro vite si intrecceranno le tante storie dei piccoli pazienti e delle rispettive famiglie in un’alternanza di momenti drammatici e spensierati: proprio come la vita, un’altalena di paura, speranza, coraggio e determinazione.

Lea – I nostri figli, il cast completo

Le foto di Lea - I nostri figli, la fiction con Anna Valle su Raiuno Guarda le altre 10 fotografie → Confermato in toto il cast della serie rispetto alla prima stagione, in primi i tre protagonisti Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür, che daranno ancora vita al triangolo amoroso della serie. Da segnalare anche la presenza, tra gli altri, di Daniela Morozzi, storico membro del cast di Distretto di Polizia, e di Cloe Günsür, figlia di Mehmet, che nella fiction interpreta… sua figlia.

Anna Valle è Lea Castelli : la protagonista, un’infermiera che vive a Ferrara e che lavora come infermiera pediatrica;

: la protagonista, un’infermiera che vive a Ferrara e che lavora come infermiera pediatrica; Giorgio Pasotti è Marco Colomba: primario del reparto di Pediatria in cui lavora, Lea, di cui è l’ex marito;

primario del reparto di Pediatria in cui lavora, Lea, di cui è l’ex marito; Mehmet Günsür è Arturo Minerva: musicista che Lea conosce nella prima stagione e con cui inizia una relazione;

musicista che Lea conosce nella prima stagione e con cui inizia una relazione; Primo Reggiani è Pietro Verna: pediatra collega di Lea, nonché futuro sposo di Michela;

pediatra collega di Lea, nonché futuro sposo di Michela; Daniela Morozzi è Rosa Gori: coordinatrice infermieristica, migliore amica di Lea e moglie di Donato (Jerry Mastrodomenico);

coordinatrice infermieristica, migliore amica di Lea e moglie di (Jerry Mastrodomenico); Manuela Ventura è Favilla Mancuso: infermiera dal carattere cinico;

infermiera dal carattere cinico; Marina Crialesi è Olga Francesio : infermiera solare, alla ricerca dell’amore;

: infermiera solare, alla ricerca dell’amore; Rausy Giangarè è Michela Idiong: tirocinante di origini nigeriane, che sta per sposare Pietro;

tirocinante di origini nigeriane, che sta per sposare Pietro; Jerry Mastrodomenico è Donato Nibbi: marito di Rosa, anche lui infermiere;

marito di Rosa, anche lui infermiere; Sara Zanier è Emma Ronchi: produttrice del disco di Arturo;

produttrice del disco di Arturo; Claudia Vismara è Valeria Maestro: poliziotta;

poliziotta; Alan Cappelli Goetz è Bruno Linda: infermiere da poco arrivato in ospedale;

infermiere da poco arrivato in ospedale; Angela Curri è Sofia Mereu: babysitter di Camilla;

babysitter di Camilla; Lorenza Cacciatore è Serena Alfano: madre di Camilla;

madre di Camilla; Bernardo Casertano è Federico Alfano: padre di Camilla;

padre di Camilla; Sara D’Amario è Laura De Maria;

Christian Monaldi è Lupo Gentili.

Lea – I nostri figli, regista e sceneggiatori

La serie tv è nata da un’idea di Peter Exacoustos. Il soggetto di serie, i soggetti di puntata e le sceneggiature sono di Mauro Casiraghi e Anna Mittone. Fabrizio Costa è il regista della serie. A produrre Massimo Del Frate per Banijay Studios Italy e Rai Fiction. La serie ha il sostegno della Regione Emilia-Romagna Film Commission.

Lea – I nostri figli, dov’è girato?

Così come la prima stagione, la location principale è Ferrara; gli interni, invece, sono stati girati a Roma. Le riprese sono state effettuate tra aprile e luglio 2023.

Lea – I nostri figli, dove vederlo?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere la fiction in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, da cui è possibile anche rivedere la prima stagione.