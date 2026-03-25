Le Libere Donne batte il GFVip tallonato persino da DiMartedì. I dati Auditel del 24 marzo 2026

Le Libere Donne si conferma un prodotto particolarmente interessante per il pubblico di Raiuno che lo premia anche nell’ultima puntata del proprio percorso televisivo. La fiction con protagonista Lino Guanciale arriva al 18,1% di Share. I dati confermano l’interesse anche in digitale. Le singole puntate, infatti, vengono recuperate successivamente dagli utenti anche grazie a RaiPlay. Dunque chi non ha potuto vedere la fiction in prima serata può farlo comodamente dal proprio televisore a qualunque ora grazie all’applicazione ufficiale di Viale Mazzini, disponibile anche sulle Smart TV.

Cologno Monzese, invece, sceglie il Grande Fratello Vip. Il noto reality show cala ancora raggiungendo il 15,3% di Share. Una trasmissione che fatica ad ingranare nonostante un aspetto completamente rinnovato. Il corso Signorini ha conservato soltanto Cesara Buonamici. Il resto è stato completamente cambiato, a partire dalla conduzione di Ilary Blasi e dalla presenza di Selvaggia Lucarelli in qualità di opinionista.

Le Libere Donne chiude battendo il GFVip

Il rinnovamento fa bene, ma forse i meccanismi della trasmissione non coinvolgono più di tanto il pubblico. Il format sta vivendo un momento di stanca che equivale, in percentuale, al 15,3% di Share. La ‘cavalcata’ del reality è ancora lunga per cercare di capire se questa edizione sia una scommessa vinta oppure un azzardo. Le reti cadette, invece, hanno scelto altro. Rai2 con i The Jackal e Stasera A Letto Tardi ottiene il 3% di Share, anche questa è una trasmissione particolarmente interessante che paga il segno dei tempi.

Il format riprende una celebre idea di Paolo Bonolis, tradotta su Mediaset con il titolo di Chi Ha Incastrato Peter Pan?, la nuova versione Rai vive di fasi alterne e sembra non accattivare a dovere la platea televisiva. Rai3 ritrova FarWest, le inchieste e gli approfondimenti di Salvo Sottile arrivano al 4,4% di Share.

Floris insidia Mediaset con DiMartedì, Scotti in testa nel preserale

Rete4, con È Sempre Cartabianca, si ferma al 4% di Share. Italia Uno propone SpiderMan 2 e raggiunge il 5,6% di Share. La7 con Giovanni Floris e il “suo” DiMartedì ottiene il 14,6% di Share e arriva persino a tallonare la rete ammiraglia di Mediaset. Numeri sempre più incoraggianti per il programma di Cairo che supera persino i recenti record stagionali raggiunti. La due giorni elettorale ha inciso positivamente sugli interessi degli utenti: un pubblico fidelizzato che, quando deve informarsi su certi temi, sceglie quasi sempre l’ex volto di Rai3. Tv8, il canale in chiaro di Sky, propone Italia’s Got Talent e raggiunge il 2,5% di Share.

Poco sotto si attesta il canale Nove raggiungendo il 2,2% di Share con Cash or Trash – La Notte dei Tesori. Sul Canale 20 Unknown – Senza Identità conquista il 2,2% di Share, mentre su Rai4 Gran Turismo – La Storia di un Sogno Impossibile si ferma all’1,1% di Share. RaiMovie con Black Hawk Down non va oltre l’1% di Share. Twentyseven punta sull’effetto malinconico di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo arrivando all’1,4% di Share. Il preserale italiano rinnova la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti conquista il 24,6% di Share contro il 23% di Stefano De Martino. I due programmi sono in crescita e continuano a inseguirsi animando un confronto serrato pronto a regalare ulteriori colpi di scena.