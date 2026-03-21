Referendum sulla Giustizia, cosa cambia in televisione: programmi e orari da ricordare nel palinsesto

Il Referendum sulla Giustizia arriva alla due giorni di voto. Gli italiani maggiorenni potranno esprimere la propria preferenza tra domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026: recarsi alle urne è un diritto e un dovere civico, per farlo è necessario disporre di un documento di identità e la tessera elettorale. Qualora sia arrivato il momento del rinnovo, è possibile chiedere la tessera elettorale presso il Comune di riferimento e appartenenza.

Ogni specifica è disponibile anche online, consultando i siti comunali e regionali oltre ai canali ufficiali delle istituzioni italiane. La chiamata referendaria, tuttavia, non ha bisogno – in questo caso specifico – del raggiungimento di un quorum: non serve, in altre parole, raggiungere una percentuale minima di votanti affinché l’esito del Referendum sia considerato valido, accettabile e soprattutto condiviso. Gli italiani sono chiamati a votare per approvare o respingere una riforma della Costituzione già votata dal Parlamento.

Speciale Referendum Costituzionale in tv

Il punto centrale è la cosiddetta riforma della Giustizia che prevede soprattutto: separazione delle carriere tra Giudici e PM; divisione del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) in due organi distinti; nuovi meccanismi di selezione. Se gli italiani voteranno in maggioranza Sì, la riforma entrerà in vigore. In caso contrario, quindi gli italiani avranno votato in maggioranza No, la riforma verrà bocciata e resterà tutto così come stabilito dai paradigmi vigenti.