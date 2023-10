Doppio debutto per Veronica Gentili a Le Iene questa sera, martedì 3 ottobre, su Italia 1. La giornalista per la prima volta sarà la conduttrice della storica trasmissione di Davide Parenti (al posto di Belen Rodriguez) e per la prima volta indosserà i panni di Iena in un servizio realizzato ad hoc.

TvBlog è in grado di anticipare i contenuti del servizio che sarà trasmesso nel corso della puntata al via alle ore 21.10.

Le Iene: il primo servizio di Veronica Gentili

Veronica Gentili nel suo servizio in onda nella puntata de Le Iene di oggi, martedì 3 ottobre 2023, si occuperà di castrazione chimica. In particolare, insieme all’autore Riccardo Festinese, si recherà da Rocco Siffredi per proporgli proprio di essere castrato. Questa parte di servizio sarà il gancio pop per trattare un tema molto discusso e attuale. Dopo i drammatici fatti di Palermo, infatti, il ministro Matteo Salvini e altri esponenti della Lega sono tornati ad invocare la castrazione chimica per stupratori e pedofili. Si tratta di una soluzione adeguata e utile oppure di una trovata di natura populista che incide ben poco per la risoluzione di problematiche di tale gravità?

Per rispondere a queste domande, Veronica Gentili incontrerà la statunitense Renee Sorrentino, tra le pochissime psichiatre a praticare il trattamento della castrazione. Ma non solo, la nuova conduttrice del programma di Italia 1 raccoglierà anche la testimonianza di un pedofilo americano che da 4 anni ha intrapreso il percorso della castrazione chimica. Come funziona? Che effetti ha? A fornire alcune risposte ci sarà anche Paolo Giulini, criminologo che da tempo si occupa della tematica (in passato era stato già interpellato proprio da Le Iene)

Gli altri servizi della puntata di martedì 3 ottobre 2023

Tra i servizi in onda questa sera, martedì 3 ottobre 2023, uno di Gaston Zama dedicato a Gisella Cardia, la veggente di Trevignano. Quindi, sul tema dei migranti, il reportage di Luigi Pelazza girato ad Atene che documenta il traffico organizzato da gruppi somali; e quello di Alice Martinelli, con l’incontro di diversi ragazzini stranieri, non accompagnati, sfuggiti al circuito dell’accoglienza perché respinti per mancanza di posti nelle comunità, o perché desiderosi di raggiungere altri Paesi.

Filippo Roma si occuperà di secondary ticketing e visite al Colosseo. Nicolò De Devitiis sarà alle prese con un colloquio di lavoro con l’imprenditore Flavio Briatore, per provare a essere quell’uno su centocinquanta da prendere in considerazione e assumere in una delle sue attività (Briatore in una recente dichiarazione ha detto che “Su 150-200 curriculum vitae che ci mandano ne prendiamo 1”).

Tra gli ospiti della puntata di stasera i The Kolors; Elaheh Tavakolyan (la giovane iraniana già al centro di alcuni servizi della trasmissione in qualità di donna simbolo della lotta nel suo Paese) e Seydou Sarr (21 anni, senegalese, esordiente protagonista nel film Io Capitano di Matteo Garrone).