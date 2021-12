Ornella Vanoni non affiancherà Nicola Savino in occasione dell’ultima puntata del 2021 de Le Iene di martedì sera. Trattasi del secondo forfait, dopo la mancata partecipazione allo show il 16 ottobre scorso, quando fu sostituita in extremis da Elena Santarelli. All’epoca l’entourage parò di “forte stato influenzale”, con gli autori del programma che fecero slittare la conduzione della cantante in coda.

La Vanoni però non ci sarà nemmeno stavolta. Una rinuncia definitiva che apre di fatto le porte ad una nuova partner di Savino, al momento sconosciuta. I promo della trasmissione stanno alimentando il mistero, ma stando a quanto ci risulta il suo posto sarà preso da Iva Zanicchi.

Vi aspettiamo domani sera dalle 21.20 su Italia1 per una nuova super puntata de #leiene insieme a @NicoSavi, la @GialappasB e un'ospite a sorpresa 😎 pic.twitter.com/ky9FAvHRX1 — Le Iene (@redazioneiene) December 20, 2021

Prossima concorrente al 72esimo Festival di Sanremo, la Zanicchi riapparirebbe sulle reti Mediaset a poche settimane da D’Iva, omaggio a l’Aquila di Ligonchio andato in onda su Canale5.

Curiosità anche per quella che dovrebbe essere l’ultima apparizione di Savino e della Gialappa’s Band. Il contratto di Santin, Gherarducci e Taranto, in scadenza a dicembre, non verrà rinnovato. A meno di ribaltoni dell’ultimo istante. Bisognerà pertanto capire quale percorso intraprenderà Le Iene, con un restyling che ad oggi si prospetta completo.

Tornando alla Vanoni, in queste settimane l’artista milanese sta disertando le promozioni televisive del film Sette donne e un mistero, che la vede protagonista assieme a Luisa Ranieri, Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore e Benedetta Porcaioli. Il motivo dell’assenza è legato ad una caduta avvenuta in treno che la stessa Vanoni ha svelato nel corso di un collegamento telefonico a Domenica In.