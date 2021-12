La Gialappa’s Band lascia Le Iene. Il trio andrà in onda martedì 21 dicembre per l’ultima puntata dell’anno, ma il futuro sarà altrove. Stesso destino anche per Nicola Savino, non confermato per il 2022.

Di Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci ci eravamo già occupati nei giorni scorsi. Il loro contratto con Mediaset scade a fine mese, dal momento che nell’autunno del 2020 l’azienda offrì un rinnovo di contratto di una stagione e mezza.

E’ probabile che l’addio della Gialappa’s sia legato proprio ad una questione contrattuale. Qualora fossero esistite altre proposte o progetti alternativi, questi sarebbero già stati comunicati con la conferma dei tre già ratificata. Così non è stato, almeno fino ad oggi, e nessuno è così ottimista da pensare che la storia possa mutare nelle prossime due settimane.

Bisognerà ora capire che strada intraprenderà Le Iene. Negli appuntamenti del martedì si è optato per la rotazione dei volti femminili. Elodie, Paola Enogu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morale, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Michela Giraud e Lodovica Comello si sono passate via via il testimone, che finirà nelle mani di Ornella Vanoni poco prima di Natale. Adesso però ad essere messo in discussione è il ruolo dei timonieri, con un restyling che si prospetta completo.

Lo scenario è oggettivamente inedito. Mai era capitato che una trasmissione rivoluzionasse la squadra in corso d’opera, tranne che per clamorosi flop. Di sicuro non il caso de Le Iene, che al martedì ha puntualmente vinto la sfida a distanza con Il collegio.

Per quel che riguarda la Gialappa’s, invece, si aprirà una nuova fase. Di certo, il corteggiamento di altre reti non tarderà ad arrivare.