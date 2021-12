La Gialappa’s Band è in scadenza di contratto e, proprio come accade per i calciatori, gennaio sarà il mese del mercato. Il 21 dicembre il trio tornerà in onda su Italia 1 per l’ultima puntata del 2021 de Le Iene, al fianco di Nicola Savino e Ornella Vanoni, ma ad oggi nessuno sa dire con certezza se nell’anno nuovo l’avventura nel programma di Davide Parenti proseguirà.

L’accordo, rinnovato nel settembre del 2020, fu offerto solo per un anno e mezzo. “Ce lo hanno proposto così nel periodo successivo al primo lockdown”, confidò Marco Santin a Tv Blog.

Difficile immaginare un divorzio nel bel mezzo della stagione televisiva, con Le Iene che in caso di mancato prosieguo del trio si ritroverebbe a ridisegnare in corsa il cast della trasmissione.

Bisognerebbe inoltre valutare le possibili alternative per Santin, Gherarducci e Taranto. Già sedici mesi fa si ipotizzò un interessamento della Rai dove la Gialappa’s realizzò numerosi progetti, a differenza di Mediaset.

“Facciamo solo Le Iene”, si sfogò sempre Santin. “Rispetto assoluto per un programma che faccio volentieri e di cui sono orgoglioso, però è uno scandalo, considerando la roba che vedo in giro. Non ci fanno fare altro, siamo sottoutilizzati”.

La passata estate la Gialappa’s si è comunque aperta a Twitch, commentando i match più importanti degli Europei. Un’avventura che potrebbe ripetersi, magari con il coinvolgimento in occasione dei prossimi match di Champions League.

Ad ogni modo, bisognerà capire che fisionomia assumerà Le Iene nel 2022. Se la puntata del venerdì è stata gestita ‘in casa’, con la conduzione degli invitati dello show, al martedì si è optato per la rotazione dei volti femminili. Elodie, Paola Enogu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morale, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Michela Giraud e Lodovica Comello si sono passate via via il testimone che, come detto, finirà nelle mani della Vanoni poco prima di Natale. Si proseguirà su questa strada?