Martedì 5 ottobre su Italia1, con incomprensibile ritardo da parte della direzione palinsesti di Mediaset, parte la nuova edizione de Le Iene, il celebre programma made in Italia 1 diretto ed ideato da Davide Parenti. Vi abbiamo parlato ieri da queste colonne dell’idea di affidare le dieci puntate di questa nuova serie nella veste di conduttrici a dieci donne rappresentanti la contemporaneità della nostra società. Dieci donne che primeggiano nei loro campi di lavoro e che hanno colpito il pubblico italiano per la loro professionalità e la loro grande capacità di mettersi in sintonia con la gente.

Ecco dunque l’idea di questa staffetta al femminile che durerà per tutto il periodo di messa in onda di questa prima serie delle Iene, per ora posizionata nella sola serata del martedì, in attesa magari più avanti di un raddoppio settimanale di messa in onda come già capitato nelle passate edizioni. Per lanciare questa operazione “a staffetta” i social del programma di Italia 1 hanno lanciato un giochino attraverso un fotomontaggio con dieci sagome misteriose. Noi di TvBlog abbiamo già individuato due di queste donne nella figura della campionessa di nuoto Federica Pellegrini ed in quella della brava cantante Elodie. Vi abbiamo dato conto anche di una suggestione parecchio attraente che ha il volto di Sabina Guzzanti. Un’idea questa forse folle, ma di sicuro appeal televisivo, visto che la Guzzanti non ha mai condotto un programma a Mediaset e non ha mai avuto modo di lavorare con la Gialappa’s band, che come è noto sarà presenza fissa della trasmissione insieme a Nicola Savino.

Ma non è tutto, oggi TvBlog è in grado di aggiungere un nuovo tassello al mosaico delle magnifiche dieci delle Iene 2021. Secondo quanto abbiamo avuto modo di verificare infatti nel plotone delle dieci conduttrici di questa nuova serie delle Iene ci sarà la cantautrice vicentina Madame, all’anagrafe Francesca Calearo. Una delle cantautrici più ispirate fra le nuove leve, Madame ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Voce” con cui ha vinto il premio “Sergio Bardotti” come miglior testo. Una scelta questa da parte delle Iene parecchio caratterizzante e di sicuro impatto per più di un motivo.

Chi saranno dunque le altre componenti del plotone delle magnifiche dieci delle Iene 2021? Le suggestioni non mancano anche pescando i commenti ed il dibattito che si è acceso nella rete nelle ultime ore dopo l’uscita del “giochino delle sagome” nel social delle Iene. Per esempio un nome molto gettonato è quello di Giulia Salemi, mentre sull’onda di Elodie e Madame non sarebbe campata per aria la candidatura di Emma Marrone. Insomma lavori in corso presso le Iene, per una stagione che si annuncia parecchio interessante, oltre che piena di novità.