Domani, giovedì 8 ottobre 2020, su Italia 1 andrà in onda la seconda puntata stagionale de Le Iene (ieri il debutto ha superato il 10% di share con 1.658.000 telespettatori). Blogo è in grado di anticipare il nome della Iena che prenderà il posto di Giulio Golia alla conduzione. La sostituzione, assolutamente provvisoria, si è resa necessaria per la positività al coronavirus di Golia.

Dunque, al posto di Golia, insieme a Filippo Roma e a Matteo Viviani, ci sarà Nina Palmieri, che solitamente compone il trio femminile (che si alterna con quello maschile nella serata del giovedì) con Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Ricordiamo che lunedì prossimo in prima serata su Italia 1 andrà in onda uno speciale tutto dedicato al caso di Mirko Scarcella, curato da Gaston Zama e lanciato in apertura della puntata di ieri. Poi martedì 13 sarà la volta dell’appuntamento fisso con Nicola Savino, Alessia Marcuzzi e la Gialappa’s band e il giovedì successivo con il trio femminile già citato.

Il ritorno di Golia in studio dipenderà ovviamente dal decorso della sua malattia. Ieri sera si è collegato con i conduttori per salutare il pubblico e per suggerire a tutti maggiore prudenza, al fine di evitare il contagio.