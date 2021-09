Le Iene: Ornella Vanoni ed Elisabetta Canalis fra le magnifiche dieci conduttrici

L’impossibile può diventare possibile, sopratutto se le sirene tentatrici hanno un’autorevolezza che altri non hanno (se non con il portafoglio ampiamente aperto). Così, seppur non facilissimo, ma solo per mere questioni legate agli impegni lavorativi, per il team delle Iene “catturare” dieci donne, anzi come direbbe Lucio Battisti, “dieci ragazze per me” deve essere stato meno complicato rispetto ad altre produzioni televisive. Ecco dunque che personaggi come Elodie e Federica Pellegrini, note, anzi notissime nel mondo dei vip tricolori, hanno accettato con entusiasmo l’offerta di Davide Parenti che, novello Battisti, le ha volute tutte per se (insieme ad altre otto belle donne).

Se a loro poi ci aggiungi una cantautrice fra le più talentuose del panorama musicale nostrano come Madame, insieme alla potenziale presenza -anche a lungo termine- di un personaggio spigoloso per certi mondi, ma sicuramente di grande talento qual è Sabina Guzzanti, ecco che il mix chimico che ne esce può essere davvero estremamente magnetizzante per il pubblico di un programma come le Iene. Mentre il giochino lanciato nell’universo social dal gruppo delle Iene prosegue, con tutta una serie di ipotesi qui su TvBlog vanno avanti le indagini per capire chi si cela dietro quelle sagome nere rappresentanti le dieci ragazze in questione.

Se i nomi di Federica Pellegrini, Elodie e Madame sono ormai certi, oggi siamo in grado di darvi alcune voci che si rincorrono nelle ultime ore nei luoghi che contano su due possibili conduttrici e che TvBlog ha avuto modo di verificare a tal punto che siamo in grado di darvi come certamente facenti parte del gruppo delle magnifiche dieci della stagione autunnale delle Iene 2021. Le due donne in questione rispondono al nome di Elisabetta Canalis ed Ornella Vanoni. Due donne differenti fra loro, anche per questioni meramente anagrafiche, ma che hanno in comune la grinta e la voglia di mostrare al pubblico chi sono e cosa valgono. In particolare Ornella Vanoni negli ultimi tempi è stata fra la maggiori protagoniste del nostro panorama musicale contemporaneo, lei che certamente non è una novellina visto che è da molti anni sulla breccia essendo stata, insieme a Milva, Mina e Iva Zanicchi fra le grandi signore della musica leggera italiana.

Nelle prossime ore, attraverso alcuni spot a rotazione sulle reti Mediaset, saranno svelati i nomi delle dieci ragazze della nuova serie delle Iene e che andranno ad affiancare a staffetta la Gialappa’s band e Nicola Savino in queste dieci nuove emissioni del programma ideato e diretto da Davide Parenti previste in onda tutti i martedì dal 5 ottobre in prime time su Italia 1. Grazie dunque a questi spot capiremo il gruppo ufficiale delle dieci conduttrici delle Iene 2021.