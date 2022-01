Le Iene 2022: Teo Mammucari torna alla conduzione

Lui è una vecchia conoscenza della nostra televisione e sopratutto una vecchia conoscenza del programma di cui stiamo per parlare in questo post. Il programma in questione è le Iene, che come anticipato proprio da queste colonne tornerà in onda mercoledì 9 febbraio in prima serata su Italia 1. Proprio in quel nostro precedente pezzo vi avevamo dato conto della questione conduzione che era totalmente aperta. Si è parlato di una trattativa molto elaborata che vede come protagonista la bella e brava Alessia Marcuzzi, che sarebbe cavallo di ritorno a Mediaset dopo l’addio, o dovremmo dire l’arrivederci di qualche mese fa, un saluto per altro che lasciò una porta aperta da parte del figlio del fondatore di Mediaset, attualmente vice presidente di questa azienda radiotelevisiva.

Ebbene, pare che la trattativa fra Alessia Marcuzzi, o dovremmo dire fra il suo agente Giuseppe Caschetto e Mediaset stia proseguendo, per altro una trattativa che vedrebbe al suo interno non solo il programma di Davide Parenti, ma anche altre trasmissioni future da mandare in onda sulle reti del gruppo radiotelevisivo di Cologno Monzese. Trattativa che ovviamente richiede tempo e sul cui esito resta un punto interrogativo. La stessa Marcuzzi ha frenato circa a certezze al riguardo, frenata di rito.

Se però la parte femminile della coppia alla conduzione della nuova edizione delle Iene è ancora da chiudere, seppur con Alessia Marcuzzi in pole position, per quel che riguarda la parte maschile della coppia pare ci siano delle novità. Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di captare, pare che su questo fronte sia cosa fatta per un grande ritorno, un ritorno che ha un nome Teo ed un cognome Mammucari.

Come detto per Teo, che recentemente abbiamo visto come giudice di Tu si que vales e anche come concorrente (e vincitore) del Cantante mascherato, sarebbe un grande ritorno al timone del programma di Italia 1. Lo ricordiamo dapprima inviato nel 1999 e poi proprio conduttore nelle edizioni del 2013, 2015, 2017 e 2018. Teo Mammucari sarebbe quindi il primo tassello della nuova serie delle Iene, per quel che riguarda la parte femminile della coppia alla guida dell’edizione 2022 delle Iene occorrerà attendere ancora un po’ di tempo.