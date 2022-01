Le Iene 2022, ecco quando torna. Conduzione in alto mare

E’ terminato con la puntata dello scorso 21 dicembre il percorso delle Iene nel 2021 ed è terminato con una puntata condotta da Nicola Savino e per la prima volta da Iva Zanicchi, prossima concorrente del Festival di Sanremo 2022 su Rai1. Il ciclo autunnale delle Iene è terminato con tanti punti di domanda. La prima riguarda il quando. la secondo il come e la terza domanda sul chi. Tre domande a cui oggi TvBlog tenterà di rispondere. La prima domanda, ovvero su quando tornerà in onda siamo in grado di rispondervi con un alto grado di certezza. Sulla seconda domanda, ovvero il come, abbiamo notizie al riguardo, pure in questo caso parecchio certe. Sul chi invece, possiamo dirvi come stanno le cose in questo momento.

Partiamo allora con rispondere alla prima domanda, ovvero quando tornerà in onda Le Iene e secondo quanto apprendiamo la prima puntata della nuova serie delle Iene andrà in onda mercoledì 9 febbraio in prima serata naturalmente su Italia 1. Il programma diretto da Davide Parenti tornerà dopo la settimana sanremese nella collocazione del mercoledì. Eccoci quindi a rispondere alla seconda domanda, ovvero sul come. Sempre secondo le informazioni in nostro possesso Le Iene andrà in onda una volta la settimana, quindi esclusivamente nella serata del mercoledì di Italia 1.

Eccoci dunque a rispondere alla terza domanda, quella più spinosa, ovvero sul chi condurrà le Iene. Data per certa l’assenza di Nicola Savino, impegnato in altre produzioni televisive, a partire dal Back to school che è andato per altro molto bene nella sua prima emissione, si sta cercando una coppia forte per la conduzione dell’edizione 2022 delle Iene. Fra le candidate a ricoprire questo ruolo ci sarebbe Alessia Marcuzzi, che tornerebbe dunque alle Iene dopo lo stop di questo autunno a seguito della sua decisione di lasciare Mediaset.

E’ possibile che un ritorno di Alessia Marcuzzi alle Iene implicherebbe un accordo quadro, più ampio fra l’attrice e conduttrice romana e Mediaset che vada oltre l’impegno con il programma di Parenti. Del resto è stato lo stesso vice presidente di Mediaset Piersilvio Berlusconi, durante l’ultima presentazione dei palinsesti Mediaset a dire: “Ho grandissimo affetto nei suoi confronti. Specifico che è lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un’ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto”. Un prodotto sarebbe in dirittura d’arrivo, non resta che capire quali potrebbero essere gli altri.