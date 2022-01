Alessia Marcuzzi torna in tv? La smentita: “Tornerò quando sarò pronta” (video)

Tutto è partito da un’indiscrezione raccolta, qualche giorno fa, dal collega Giuseppe Candela nella sua rubrica ‘A lume di Candela’ su ‘Dagospia’: il ritorno di Alessia Marcuzzi a Mediaset dopo l’addio di appena sei mesi fa con la conduzione dell’ultima puntata de ‘Le Iene’ accanto a Nicola Savino e la Gialappa’s Band.

‘Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti’, il 30 giugno scorso Alessia Marcuzzi annunciava sui social l’addio a Mediaset dopo 25 anni. ‘Ho assecondato un’urgenza di libertà’, aveva aggiunto a Vanity Fair. Addio che aveva suscitato stupore e dispiacere in Piersilvio Berlusconi che, stando alle nostre fonti, avrebbe deciso di “perdonare” la conduttrice romana accogliendola nuovamente a Mediaset. Un dietrofront per la Marcuzzi sei mesi dopo il clamoroso addio. La trattativa portata avanti dal potente manager Beppe Caschetto dovrebbe concludersi nei prossimi giorni. Un contratto ampio che prevederebbe la conduzione di più programmi, tra questi Le iene da mercoledì 9 febbraio e poi altri progetti, non proprio con titoli nuovi, sia su Italia 1 sia su Canale 5.