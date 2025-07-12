Alessia Marcuzzi lascia la Rai: nuovo debutto per la conduttrice. Dove la vedremo

Prime Video alza l’asticella e propone al pubblico un format decisamente più oscuro, psicologico e coinvolgente. Alessia Marcuzzi è pronta a tornare sotto i riflettori con tutta la forza del suo carisma, questa volta per presentare The Traitors Italia, un nuovo reality show che promette emozioni forti, colpi di scena e un’atmosfera da thriller psicologico.

Durante l’evento di presentazione dei palinsesti 2025 di Prime Video, tenutosi a Roma, la conduttrice è apparsa in spledida forma e più determinata che mai. Per l’occasione ha scelto un outfit che non è passato inosservato: un tailleur pantalone total black, oversize e dal taglio sartoriale, che le ha conferito un’aria decisa e allo stesso tempo elegante.

L’ambizioso progetto

Con The Traitors Italia Alessia Marcuzzi si prepara a guidare uno dei progetti più originali dell’autunno televisivo. Sarà un reality in sei puntate ambientato in un castello tra le montagne (una maestosa magione del Trentino), dove 14 personaggi famosi si sfideranno in un gioco di alleaze, strategie e tradimenti.

Tratto dal format olandese De Verraders, già adattato in altri 25 Paesi e diventato un cult internazionale, il programma metterà alla prova l’intuito e la resistenza psicologicadei concorrenti chiamati a smascherare i “traditori” nascosti tra loro mentre affrontano prove di gruppo e momenti di confronto serrato.

L’obiettivo dei leali è completare una serie di missioni per far crescere il montepremi. Quello dei traditori, invece, è sabotare le prove e restare nell’ombra fino alla fine per accaparrarsi il bottino. Ogni puntata si trasforma quindi in una vera battaglia psicologica, con alleanze improvvise e votazioni serali per smascherare chi mente.

Il cast

Il cast è composto da nomi molto noti e variegati tra cui Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giuseppe Giofrè, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Alessandro Orrei e Rocco Tanica. Scelte oculate che promettono dinamiche interessanti.

Senza copioni e con una forte componente narrativa, lo show punta su un’estetica da noir moderno, con musiche evocative, ambientazioni gotiche e tensione da escape room. La Marcuzzi vestirà i panni della padrona di casa mediatrice e narratrice, con il suo consueto stile ironico e professionale. Guiderà i protagonisti in un labirinto di inganni e verità da svelare.

Dopo una lunga carriera tra Rai e Mediaset questa nuova esperienza nel mondo dello streaming segna per lei un importante passo avanti. Come lei stessa ha affermato in conferenza stampa: “Mi sono riscoperta in una nuova veste. Di solito sono molto accogliente, ma stavolta è stato diverso. È una bella sfida, mi è piaciuto molto”.

La trasmissione si inserisce in un palinsesto autunnale molto ricco per Prime Video, che ha annunciato una serie di contenuti orginali italiani tar cui spiccano la nuova stagione di LOL – Chi ride è fuori, la sua versione Halloween, Holiday Crush con i The Jackal e Roast in Peace, uno show in cui celebrità come Totti o Elettra Lamborghini vengono “commemorate” con ironia da amici e comici.