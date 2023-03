Nuovo titolo tv firmato da Renato Ardovino in arrivo. Secondo quanto risulta a TvBlog, infatti, in questi giorni sono in corso le registrazioni del nuovo programma del noto pastry chef e re del cake design (tradotto in parole povere: pasticcere), già volto di numerosi format su Real Time e Food Network, l’ultimo in ordine di tempo dei quali è La Dolce Bottega di Renato. Stavolta il titolo sarà Le Dolci nonne di Renato. Protagoniste, infatti, saranno proprio le nonne, considerate le preziose custodi della pasticceria casalinga di una volta. D’altronde, se è vero che i bambini stanno tornando (di moda) in tv, è anche vero che gli over restano una certezza per il piccolo schermo, soprattutto se l’obiettivo di pubblico è un target molto popolare.

Dunque, al centro della trasmissione ci saranno le ricette della tradizione dolciaria italiana. Renato Ardovino, stavolta, non aprirà, come da tradizione, ai telespettatori le porte della sua elegante torteria a Battipaglia, ma quelle della sua casa a Paestum.

In ogni puntata, nella sua cucina, Renato Ardovino accoglierà una nonna (la più anziana vanta la bellezza di 98 anni) pronta a mettersi all’opera con lui non soltanto per realizzare un dolce tipico della pasticceria casalinga italiana ma anche per confidargli preziosi ricordi di vita.

Al momento non sarebbe stata ancora decisa la data di messa in onda, ma quel che risulta è che la trasmissione sarà proposta nei prossimi mesi su Food Network (Discovery Italia), canale 33 del digitale terrestre. Il format sarà prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery. Gli autori saranno Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli, mentre la direzione sarà affidata ad Alessandro Valbonesi.