Da venerdì 26 marzo grazie a Disney+ Lauren Graham è “di nuovo mamma”. L’attrice è infatti protagonista di Stoffa da Campioni: Cambio di gioco in cui interpreta la protagonista, una mamma single che si attiva per realizzare il sogno dell’hockey del figlio quando la squadra dei Mighty Ducks lo rifiuta perchè non all’altezza del livello richiesto.

Ma Lauren Graham è per tutti la mamma di Rory Gilmore, la “Mamma per Amica” come dal titolo italiano della fortunata serie tv conosciuta in America come Gilmore Girls. E il legame con la storica serie tv che l’ha fatta conoscere al grande pubblico è ancora forte anche per la stessa Graham. Infatti durante i vari incontri, interviste streaming rilasciate per promuovere la nuova serie, Lauren Graham ha rivelato che in ogni contratto che firma fa inserire sempre la clausola Una mamma per Amica.

“Faccio sempre inserire questa clausola in ogni contratto” così da avere sempre la possibilità di poter accettare di partecipare a una nuova stagione, a un nuovo episodio a qualsiasi cosa legato a Una Mamma per Amica.

Non voglio far partire alcuna indiscrezione, non c’è nulla di concreto. Non la faccio inserire sapendo qualcosa, semplicemente ho un debito di riconoscenza verso Amy Sherman Palladino e sono sempre disponibile a lavorare con lei, quindi mi voglio tenere questa possibilità anche perchè in passato la proposta è arrivata in modo del tutto imprevedibile.

Ha spiegato Lauren Graham, riferendosi al revival realizzato per Netflix e composto da 4 episodi, nell’intervista inserita nel video qui riportato, all’attrice non dispiacerebbe un film natalizio in cui ritrovare tutta la famiglia, ma “è solo una mia idea non c’è alcun piano“.

L’attrice ha anche voluto sottolineare come la clausola è necessaria perchè le serie oggi hanno molte restrizioni e non sempre è facile liberarsi per poter fare altro. Come ha dimostrato anche lei stessa visto che a causa dei ritardi delle produzioni causati dalla pandemia ha dovuto rinunciare a Zoey’s Extraordinary Playlist – La vita straordinaria di Zoey. Secondo i piani originali le produzioni di Stoffa da Campioni e quello dell’altra serie si sarebbero dovute incastrare permettendo a Graham di restare nella musical – comedy almeno con un ruolo ricorrente. Invece lo slittamento delle produzioni l’ha costretta a lasciare La vita straordinaria di Zoey visto che in Stoffa da Campioni è la protagonista.

Stoffa da Campioni – Cambio di Gioco è una serie tv destinata al pubblico familiare, seguito della saga cinematografica conosciuta in Italia con lo stesso nome e che raccontava le avventure della squadra di hockey dei Mighty Ducks, un gruppo di atleti capaci di trasformare in realtà i loro sogni di gloria. La serie Disney ha lo stesso spirito e rimanda alle atmosfere dei film per ragazzi da vedere con tutta la famiglia in cui per tutti c’è l’occasione per brillare.

Chissà se nelle pieghe di The Marvelous Mrs. Maisel Amy Sherman-Palladino non riesca a far usare questa famosa clausola a Lauren Graham…