Cambio della guardia in casa Marvel su Disney+ a marzo, mentre mercoledì 5 con il nono episodio termina la sorprendente WandaVision, turbinio di emozioni visive tra riferimenti del passato e al mondo Marvel, dal 19 marzo debuttano Falcon and the Winter Soldier composta da 6 episodi in tutto e come al solito prevista con rilascio settimanale.

Protagonisti delle avventure in giro per il mondo sono i personaggi Falcon e Soldato d’Inverno interpretati da Anthony Mackie e Sebastian Stan, una coppia che si è formata nel finale di Avengers: Endgame. Molto atteso anche il secondo titolo originale Disney+ in arrivo a fine marzo Stoffa da Campioni: Cambio di Gioco con Lauren Graham nei panni di una mamma amorevole che per aiutare il figlio escluso dalla squadra di hockey, crea un team di outsiders.

Dopo il debutto del 23 febbraio continua a rimpolparsi il catalogo di Star il lato “adulto” di Disney+ con l’arrivo in catalogo di The Resident con le prime tre stagioni, Quantico, The Catch, Genius: Einstein e Picasso. Inoltre arrivano titoli originali da Hulu/Fox/Freeform come L’Amore ai tempi del Corona, Dollface e le già cancellate (e concluse) NeXt e Filthy Rich.

Il calendario delle serie tv su Disney + a Marzo

Giovedì 4: Dollface s.1 (episodi settimanali) via Star: protagonista è Kat Dennings che dopo esser stata lasciata dal suo fidanzato storico deve cercare di rientrare nel mondo “femminile” e delle amicizie che aveva abbandonato per colpa della vita di coppia

Ven. 12: Filty Rich – Ricchi e Colpevoli s.1 (episodi settimanali) via Star, drama già cancellato con Kim Cattrall nei panni di una matriarca di una ricca famiglia che gestisce una chiesa che alla scomparsa del marito scopre altri tre figli illegittimi.

Ven. 19: Falcon and the Winter Soldier s.1 (episodi settimanali), serie tv Marvel con i due “amici” di Capitan America

e via Star le prime due stagioni dell’antologia dedicata ai grandi geni della storia, della scienza, dell’arte. Ven. 26: Stoffa da Campioni: Cambio di Gioco s.1 (episodi settimanali) serie tv sequel del film Stoffa da Campioni, con Lauren Graham ed Emilio Estevez che riprende il ruolo dell’allenatore Gordon Bombay. I Mighty Ducks sono ormai una serie competitiva e quando un bambino viene rifiutato la madre decide di dar vita a una squadra di outsider

N.B.: per vedere le serie tv Star su Disney+ è necessario modificare i parametri del Parental Control dei vari profili permettendo la visione agli over 14/18.