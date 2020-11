E’ di certo una sfida da far tremare i polsi, ma lei che ha saputo sfidare il deserto dei tartari del mezzogiorno di La7 è di certo la persona giusta per prendere la barca e portarla in mare aperto per vedere che aria tira da quelle parti, spiegare le vele e correre fra onde più o meno alte, come solo lei sa fare. E’ di Myrta Merlino che ovviamente stiamo parlando e dell’Aria di domenica, supplemento del giorno di festa dell’Aria che tira, il premiato talk show di La7 che ogni giorno ha un suo affezionato pubblico e che porta con se il miglior parterre che il mondo politico e del giornalismo nostrano offre nei nostri tempi. Vi abbiamo già dato conto da queste parti in sede di lancio di questo nuovo programma che fra gli ospiti della prima puntata di questo nuovo appuntamento settimanale ci saranno l’attore Claudio Amendola e l’ex premier Mario Monti, adesso siamo in grado di dirvi che nella prima puntata dell’Aria di domenica ci sarà anche il direttore del Tg di La7 Enrico Mentana.

In un vero e proprio gioco di squadra dunque una punta di diamante fra le tante del team di La7 darà il suo apporto a questo difficilissimo debutto di Myrta Merlino nel pomeriggio televisivo italico, stretta fra una Mara Venier che con la sua Domenica in monopolizza gli ascolti del momento postprandiale del giorno di festa ed una Lucia Annunziata che ormai ha dilatato il suo originale appuntamento con In mezz’ora, fino ad abbracciare praticamente tutta la prima parte del pomeriggio della domenica, ricordando per certi versi i fasti del grande Andrea Barbato, padrone di casa di questa fascia su Rai3 per tante e tante indimenticate domeniche.

Ce la farà Myrta a conquistare la sua fetta di pubblico e come disegnerà questo supplemento domenicale della sua Aria che tira? Lo scopriremo dapprima domenica pomeriggio dalle ore 14:05 su La7 e poi lunedì mattina dopo le ore 10 con i fatidici numerelli di nostra signora che tutto decide, altrimenti detta Auditel.