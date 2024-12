Stasera, venerdì 20 dicembre 2024, prima di ‘Affari tuoi’, è stato mandato in onda, il primo promo sulla nuova edizione de ‘L’Anno Che verrà 2025’, l’evento di Capodanno, in onda, su Rai 1, che accompagnerà gli italiani verso il nuovo anno. La manifestazione canora, trasmessa dopo il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà condotta, quest’anno, per la prima volta, da Marco Liorni che succede ad Amadeus.

“Su Rai 1 Festa di Capodanno più grande e più bella da una Calabria straordinaria” annuncia il neo conduttore

L’anno che verrà 2025: il cast

Gli artisti che si alterneranno sul palco sono: Anna Oxa, Big Mama, Arisa, Diodato, Ricchi e Poveri, Cristiano Malgioglio, Nino Frassica, Ermal Meta, Leo Gassmann, Patty Pravo, Donatella Rettore, Los Locos, Sandy Marton, J-Ax, Clementino, Alex Britti, Sal Da Vinci, Romina Power e tanti altri amici ancora in via di definizione.

L’anno che verrà 2025: la location

L’anno che verrà 2025: dove vederlo in diretta tv e live streaming

Il Capodanno di Rai 1 bissa la sua presenza in Calabria e quest’anno sarà ospitato nello straordinario lungomare “Italo Falcomatà” di Reggio Calabria. Grande novità nella conduzione che vedrà al timone di “L’Anno che Verrà” Marco Liorni. Un grande spettacolo, come da tradizione Rai, che vedrà sul palco cantanti, conduttori, comici per salutare il 2024, all’insegna della spensieratezza, e condurre gli italiani nel nuovo anno. “L’Anno che Verrà”, trasmesso in diretta anche da Rai Radio1 e in simulcast su RaiPlay, è realizzato in collaborazione con Fondazione Calabria Film Commission, Regione Calabria e Città di Reggio Calabria.

Una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time. La regia è affidata a Stefano Mignucci mentre la Big Band è diretta dal Maestro Stefano Palatresi.